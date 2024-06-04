التحليل الفني لزوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) اليوم 04 يونيو 2024
سوف نقوم اليوم بتحليل زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي على شارت الأربع ساعات وسنتعرف معا على اهم مناطق الدعم والمقاومة التي مر بها الزوج وسنحاول ان نتوقع معا الى أي اتجاه سيذهب السعر، وهل من الأفضل الدخول في صفقات شراء ام بيع؟
يتداول السعر في الوقت الحالي عند مستوى 1.28099 وهو الان داخل القناة الكبرى عند اعلى نقطة في حال تمكن السعر من اختراق هذه القناة سيصعد الى مستويات اعلى من ذلك بكثير ولكن هذا صعب الى حدا ما من وجهة نظرى والمرجح اكثر لي ان يتحول الاتجاه الى اتجاه هابط وهنا يمكن ان يصل السعر الى مستوى 1.27033 وهو عند خط الوسط للقناة الصغرى وفى نفس الوقت كان مستوى دعم سابق وأيضا يجعل ذلك اكثر احتمالا مؤشر القوة النسبية RSI (14) فهو الان عند مستوى 64.56 وانا أرى ان هذا المستوى هو مستوى جيد لبيع الزوج.
مستوى المقاومة:
المستوى الأول كان عند مستوى 1.28004
المستوى الثاني كان عند مستوى 1.27657
مستوى الدعم:
المستوى الأول كان عند مستوى 1.27033
المستوى الثاني كان عند مستوى 1.26804
سوف نقوم اليوم بتحليل زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي على شارت الأربع ساعات وسنتعرف معا على اهم مناطق الدعم والمقاومة التي مر بها الزوج وسنحاول ان نتوقع معا الى أي اتجاه سيذهب السعر، وهل من الأفضل الدخول في صفقات شراء ام بيع؟
يتداول السعر في الوقت الحالي عند مستوى 1.28099 وهو الان داخل القناة الكبرى عند اعلى نقطة في حال تمكن السعر من اختراق هذه القناة سيصعد الى مستويات اعلى من ذلك بكثير ولكن هذا صعب الى حدا ما من وجهة نظرى والمرجح اكثر لي ان يتحول الاتجاه الى اتجاه هابط وهنا يمكن ان يصل السعر الى مستوى 1.27033 وهو عند خط الوسط للقناة الصغرى وفى نفس الوقت كان مستوى دعم سابق وأيضا يجعل ذلك اكثر احتمالا مؤشر القوة النسبية RSI (14) فهو الان عند مستوى 64.56 وانا أرى ان هذا المستوى هو مستوى جيد لبيع الزوج.
مستوى المقاومة:
المستوى الأول كان عند مستوى 1.28004
المستوى الثاني كان عند مستوى 1.27657
مستوى الدعم:
المستوى الأول كان عند مستوى 1.27033
المستوى الثاني كان عند مستوى 1.26804