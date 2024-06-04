التحليل الفني لمؤشر فرص العمل الأمريكي اليوم 04 يونيو 2024
يكون لمؤشر فرص العمل أهمية كبيرة لأنه يؤثر على القرارات والخطوات المستقبلية للاحتياطي الفدرالي بشأن معدلات الفائدة التي يجب أن يتخذها.
وتشير البيانات الواردة في هذا المؤشر الى صحة سوق العمل ونشاط الاقتصاد، فإذا جاءت بيانات هذا المؤشر أعلى من المتوقع لها فهذا يدل علي قوة ومرونة الاقتصاد وذلك للإمكانية توفير العديد من فرص العمل، أما إذا جاءت البيانات الواردة في هذا المؤشر أقل من المتوقع لها فهذا يدل علي ضعف الاقتصاد وقلة توفير فرص العمل.
القراءات السابقة: 8.813 مليون
القراءات الحالية: 8.488 مليون
القراءات المتوقعة: 8.680 مليون
وهنا جاءت القراءات الحالية أقل من المتوقع لها وهذا يدل علي ضعف الاقتصاد وقلة ثقة أصحاب العمل في توفير المزيد من فرص العمل.
يكون لمؤشر فرص العمل أهمية كبيرة لأنه يؤثر على القرارات والخطوات المستقبلية للاحتياطي الفدرالي بشأن معدلات الفائدة التي يجب أن يتخذها.
وتشير البيانات الواردة في هذا المؤشر الى صحة سوق العمل ونشاط الاقتصاد، فإذا جاءت بيانات هذا المؤشر أعلى من المتوقع لها فهذا يدل علي قوة ومرونة الاقتصاد وذلك للإمكانية توفير العديد من فرص العمل، أما إذا جاءت البيانات الواردة في هذا المؤشر أقل من المتوقع لها فهذا يدل علي ضعف الاقتصاد وقلة توفير فرص العمل.
القراءات السابقة: 8.813 مليون
القراءات الحالية: 8.488 مليون
القراءات المتوقعة: 8.680 مليون
وهنا جاءت القراءات الحالية أقل من المتوقع لها وهذا يدل علي ضعف الاقتصاد وقلة ثقة أصحاب العمل في توفير المزيد من فرص العمل.