التحليل الفني لزوج الذهب مقابل الدولار الأمريكي (XAUUSD) اليوم 04 يونيو 2024
سنقوم اليوم بتحليل زوج الذهب مقابل الدولار الأمريكي على شارت الأربع ساعات وسنتعرف معا على اهم المناطق التي مر بها الزوج ونحاول أن نتوقع الى أي اتجاه سيذهب إليه السعر وهل من الممكن ان نقوم بفتح صفقات بيع من المستوى الحالي ام لا؟
يتداول زوج الذهب مقابل الدولار الأمريكي (XAUUSD) في الوقت الحالي عند مستوى 2330.24 داخل القناة الصغرى ومر الزوج بعددة مناطق مقاومة ودعم اثناء تلك الفترة واذا استمر السعر بالسير في هذا الاتجاه يمكن ان يصل الى مستوى 2301.99 وهو عند خط الوسط للقناة الكبرى وهذا من وجهة نظري وخاصا ان مؤشر القوة النسبية RSI (14) الان عند مستوى 43.62 ولكن اذا انعكس الاتجاه وتغير للاتجاه الصاعد يمكن ان يصل الى مستوى 2348.39 ولكن هذا صعب الى حدا ما وانا أرى ان المستوى الحالي مستوى جيد للبيع.
مستوى المقاومة:
كان عند مستوى 2359.74
مستوى الدعم:
كان عند مستوى 23.1.99
سنقوم اليوم بتحليل زوج الذهب مقابل الدولار الأمريكي على شارت الأربع ساعات وسنتعرف معا على اهم المناطق التي مر بها الزوج ونحاول أن نتوقع الى أي اتجاه سيذهب إليه السعر وهل من الممكن ان نقوم بفتح صفقات بيع من المستوى الحالي ام لا؟
يتداول زوج الذهب مقابل الدولار الأمريكي (XAUUSD) في الوقت الحالي عند مستوى 2330.24 داخل القناة الصغرى ومر الزوج بعددة مناطق مقاومة ودعم اثناء تلك الفترة واذا استمر السعر بالسير في هذا الاتجاه يمكن ان يصل الى مستوى 2301.99 وهو عند خط الوسط للقناة الكبرى وهذا من وجهة نظري وخاصا ان مؤشر القوة النسبية RSI (14) الان عند مستوى 43.62 ولكن اذا انعكس الاتجاه وتغير للاتجاه الصاعد يمكن ان يصل الى مستوى 2348.39 ولكن هذا صعب الى حدا ما وانا أرى ان المستوى الحالي مستوى جيد للبيع.
مستوى المقاومة:
كان عند مستوى 2359.74
مستوى الدعم:
كان عند مستوى 23.1.99