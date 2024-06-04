خدمات فلاش توونز التعليمية

mona khaled
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فلاش توونز (Flash Toons) تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات التعليمية للأطفال. تهدف إلى تعزيز التعلم الممتع والتفاعلي من خلال استخدام التكنولوجيا والألعاب التعليمية. وفيما يلي أبرز الخدمات التي تقدمها فلاش توونز التعليمية.
تطبيقات تعليمية للأطفالتقدم فلاش توونز مجموعة من التطبيقات التعليمية المتوفرة على متاجر الأندرويد للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية. تغطي هذه التطبيقات مواضيع متنوعة مثل تعلم الحروف، الأرقام، الألوان، الأشكال، والألعاب التعليمية التي تعزز مهارات التفكير والإبداع.
أبرز التطبيقات التي تقدمها فلاش توونز على متجر جوجل بلاي:
- رياضيات الصف الأول الإبتدائي: تطبيق "First Grade Math Games for Kids" مخصص للأطفال في الصف الأول، يساعدهم على تعلم الأرقام، العد، الجمع، الطرح، والأشكال الهندسية بطرق تفاعلية وممتعة. يتضمن أنشطة تعليمية مثل استخدام خط الأعداد وحل مسائل بصرية، مما يجعل التعلم ممتعًا وجذاباً.
- تعليم الحيوانات (الأصوات والصور): تطبيق "Learn Animals Names and Sounds" يساعد الأطفال على تعلم أسماء وأصوات الحيوانات من خلال رسوم متحركة تفاعلية وألعاب تعليمية ممتعة. يوفر التطبيق تجربة تعليمية تفاعلية تستهدف الأطفال من عمر سنتين فأكثر، ويساعدهم في التعرف على الحيوانات المختلفة في بيئتهم الطبيعية. يتميز التطبيق بواجهة بسيطة وسهلة الاستخدام، مما يجعله مثاليًا للصغار.
- أنواع السيارات مع الصور: تطبيق خفيف ويحتوي على شعارات (لوجو) وصور وأسماء جميع انواع السيارات. يتم عرض شعارات انواع العربيات ويمكنكم النقر على شعار السيارة او الشركة المصنعة وسيفتح لكم صورة للسيارة مع لفظ اسمها بالصوت و القراءة. اضافة الى عرض انواع السيارات بالصور، يوجد هناك زر معلومات اضافية عن نوع السيارة لقراءة تفاصيل أكثر عنها من موقع فلاش توونز.
- أعلام وعواصم الدول العربية: تعليم بالصوت والصورة كل بلد عربي صورة العلم واسم الدولة واسم العاصمة.
- تعليم أسماء الفواكه صوت وصورة: تعليم جميع الفواكه بالصوت والصورة بطريقة سهلة جدا تناسب أعمار أطفال صغار.
- تطبيق تعليم الطيور باللغة العربية به قائمة كبيرة من أنواع الطيور سواء الطيور الجارحة او الطيور المنزلية او الطيور البرية. وهناك نسخة انجليزية من تطبيق تعليم الطيور.
- تطبيق انجليزي الصف الأول: تعليم التحيات صباحا ومساءا والتفاعل مع المدرس والأرقام والفواكه والحيوانات وأجزاء جسم الانسان والمشروبات وأفراد العائلة.
- تطبيق انجليزي الصف الثاني: تعليم مكونات البيت وتعليم عن العائلة والمطبخ والرياضة والتسوق وعن المدينة والحديقة والهوايات.
- تطبيق رياضيات الصف الثاني وبه دروس في الرياضيات في الجمع والطرح والضرب والقسمة وكذلك الترتيب التصاعدي والتنازلي والكسور العشرية والعدد التالي والعدد السابق وغيرها من الدروس المفيدة.
- تطبيق ستعليم الحيوانات بالصوت والصورة باللغة الانجليزية
- تطبيق تعليم أنواع الأسماك بالصور من أسماك البحر وأسماك المياه العذبة وأسماك الزينة. اضافة الى النسخة الانجليزية من تطبيق تعليم أنواع الأسماك.
- تطبيق تعليم انواع وسلالات الكلاب
- تطبيق تعليم حروف الهجاء العربية للأطفال
- تطبيق تعليم حروف الهجاء الانجليزية للأطفال
- تعليم أثاث المنزل باللغة العربية وتعليم أثاث المنزل باللغة الانجليزية
- تطبيق أنواع موديلات السيارات باللغة الانجليزية
- تعليم الألوان للأطفال باللغة العربية حيث يعرض التطبيق مجموعة كبيرة من الألوان مع رسمة دلالية طفولية عن اللون. وكذلك هناك النسخة الانجليزية من تطبيق تعليم الألوان.
- تعليم جميع الخضروات باللغة العربية حيث يعرض التطبيق قائمة كبيرة من صور الخضروات التي نشتريها من السوق والمتداولة على مائدة الطعام في المنزل. مع سماع اللفظ الصوتي للخضار. اضافة الى النسخة الانجليزية من تطبيق تعليم الخضار.
- تطبيق أعلام وعواصم دول العالم باللغة العربية حيث يعرض قائمة كبيرة من اعلام دول العالم مع توضيح عاصمة كل دولة ويقوم التطبيق بلفظ اسم الدولة وعاصمتها ليتعلم الطفل بسلاسة. اضافة الى النسخة الانجليزية من تطبيق أعلام وعواصم دول العالم.
ألعاب تعليمية
- تحتوي المنصة على العديد من الألعاب التفاعلية التي تساعد الأطفال على تعلم المهارات الأساسية بطرق ممتعة. هذه الألعاب تشمل الألغاز، الألعاب الرياضية، والألعاب التي تحفز على التفكير النقدي. من أمثلة تلك الألعاب:
- لعبة قطار الحروف الانجليزية حيث يلعب الطفل في تحريك القطار يمينا ويسار بإمالة الجوال او التابلت (الجهاز اللوحي) لاختيار الحرف الذي يسمع صوته.
- لعبة قطار الحروف العربية: حيث يتدرب الطفل على معرفة شكل الحرف ولفظه بنفس الوقت.
- لعبة بناء المدن: حيث يقوم الطفل بتركيب مجموعة من المدن ومكوناتها من شوارع وبنايات وشاحنات وطرق وأشجار وحدائق وسيارات شرطة ومدارس وباص المدرسة وغيرها مما يكسب الطفل مهارة التخطيط العمراني.
- لعبة سائق الدبابة حيث تعلم الطفل كيفية التحكم الصحيح في توجيه الأشياء وكذلك تطوير عنصر التحكم الذهني لدى الطفل في الهروب من المخاطر.
فيديوهات تربوية ودروس تعليمية
- تقدم فلاش توونز مجموعة واسعة من الأغاني التعليمية والأناشيد التي تسهل عملية تعلم الأطفال من خلال الموسيقى. تتنوع المواضيع بين الأرقام، الحروف، الأيام، الشهور، وغيرها من المواضيع التعليمية. كما تحتوي على دروس فيديو تعليمية للأطفال تغطي مجموعة واسعة من المواضيع، مما يساعد الأطفال على تعلم المفاهيم بشكل بصري وتفاعلي.
أنشودة فوائد الفواكه و أدعية مختلفة مثل الصائم عند فطره و سلسلة تعلم الرياضيات في دقيقة للأطفال وسلسلة معلومات مفيدة للأمهات والآباء في تربية وصحة الأطفال وكذلك عن تعليم الأطفال.
قصص وحكاياتتوفر المنصة مجموعة من القصص والحكايات التي تهدف إلى تعليم الأطفال القيم والأخلاق الحميدة، بالإضافة إلى تحسين مهارات القراءة والفهم لديهم. وتتنوع المواد التعليمية لقصص الأطفال التي تنشرها فلاش توونز.
- قصص أطفال في محتوى تفاعلي
- فيديوهات قصص الأطفال على يوتيوب
فلاش توونز تسعى إلى توفير بيئة تعليمية شاملة ومتكاملة تسهم في تطوير مهارات الأطفال بطريقة ممتعة وجذابة، مما يجعل عملية التعلم أكثر فعالية ومتعة.