التحليل الفني لزوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (USD/JPY) اليوم 05 يونيو 2024
سنقوم اليوم بعمل تحليل لزوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (USD/JPY) على شارت الأربع ساعات وسنحاول ان نتوقع معا الى أي اتجاه سيذهب السعر، وهل من الأفضل الدخول في صفقات شراء ام بيع؟
يتداول زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (USD/JPY) في الوقت الحالي عند مستوى 156.157 اسفل القناة الصغرى والقناة الكبرى واذا تمكن الزوج من الصعود اكثر واستطاع اختراق القناة الصغرى يمكن ان يصل الى مستوى 175.225 وهو عند خط الوسط للقناة الصغرى وهذا المرجح اكثر من وجهة نظري وخاصا ان مؤشر RSI (14) الان عند مستوى 49.43 ولكن في حال انعكس الاتجاه وتحول الى اتجاه هابط يمكن ان يصل الى مستوى 154.536 وهو ادنى مستوى وصل له سابقا وانا أرى ان ننتظر بعد الوقت حتى تظهر إشارة أخرى تؤكد في أي اتجاه سيذهب السعر قبل الدخول بصفقات.
سنقوم اليوم بعمل تحليل لزوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (USD/JPY) على شارت الأربع ساعات وسنحاول ان نتوقع معا الى أي اتجاه سيذهب السعر، وهل من الأفضل الدخول في صفقات شراء ام بيع؟
يتداول زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (USD/JPY) في الوقت الحالي عند مستوى 156.157 اسفل القناة الصغرى والقناة الكبرى واذا تمكن الزوج من الصعود اكثر واستطاع اختراق القناة الصغرى يمكن ان يصل الى مستوى 175.225 وهو عند خط الوسط للقناة الصغرى وهذا المرجح اكثر من وجهة نظري وخاصا ان مؤشر RSI (14) الان عند مستوى 49.43 ولكن في حال انعكس الاتجاه وتحول الى اتجاه هابط يمكن ان يصل الى مستوى 154.536 وهو ادنى مستوى وصل له سابقا وانا أرى ان ننتظر بعد الوقت حتى تظهر إشارة أخرى تؤكد في أي اتجاه سيذهب السعر قبل الدخول بصفقات.