التحليل الفني لزوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) اليوم 05 يونيو 2024
سوف نقوم اليوم بتحليل زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي على شارت الأربع ساعات وسنتعرف معا على اهم مناطق الدعم والمقاومة التي مر بها الزوج وسنحاول ان نتوقع معا الى أي اتجاه سيذهب السعر، وهل من الأفضل الدخول في صفقات شراء ام بيع؟
يتداول الزوج في الوقت الحالي على منصة FXOpen عند مستوى 1.27747 وهو الان داخل القناة الكبرى في حال تحول الاتجاه الى اتجاه صاعد يمكن ان يصل الى مستوي 1.28165 وهو كان مستوى مقاومة سابق ولكن هذا صعب الى حدا ما من وجهة نظري والمرجح اكثر لي ان يستمر السعر في الاتجاه الهابط ويصل الى مستوى 1.26984 وهو عند خط الوسط للقناة الصغرى ونهاية القناة الكبرى وفى نفس الوقت كان مستوى دعم سابق وأيضا يجعل ذلك اكثر احتمالا مؤشر القوة النسبية RSI (14) فهو الان عند مستوى 53.15 وانا أرى ان هذا المستوى هو مستوى جيد لبيع الزوج.
مستوى المقاومة:
كان عند مستوى 1.28165
مستوى الدعم:
كان عند مستوى 1.27430
سوف نقوم اليوم بتحليل زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي على شارت الأربع ساعات وسنتعرف معا على اهم مناطق الدعم والمقاومة التي مر بها الزوج وسنحاول ان نتوقع معا الى أي اتجاه سيذهب السعر، وهل من الأفضل الدخول في صفقات شراء ام بيع؟
يتداول الزوج في الوقت الحالي على منصة FXOpen عند مستوى 1.27747 وهو الان داخل القناة الكبرى في حال تحول الاتجاه الى اتجاه صاعد يمكن ان يصل الى مستوي 1.28165 وهو كان مستوى مقاومة سابق ولكن هذا صعب الى حدا ما من وجهة نظري والمرجح اكثر لي ان يستمر السعر في الاتجاه الهابط ويصل الى مستوى 1.26984 وهو عند خط الوسط للقناة الصغرى ونهاية القناة الكبرى وفى نفس الوقت كان مستوى دعم سابق وأيضا يجعل ذلك اكثر احتمالا مؤشر القوة النسبية RSI (14) فهو الان عند مستوى 53.15 وانا أرى ان هذا المستوى هو مستوى جيد لبيع الزوج.
مستوى المقاومة:
كان عند مستوى 1.28165
مستوى الدعم:
كان عند مستوى 1.27430