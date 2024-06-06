التحليل الفني لزوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) اليوم 06 يونيو 2024
سوف نقوم زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) على شارت الأربع ساعات وسنتعرف معا على اهم مناطق الدعم والمقاومة التي مر بها الزوج وسنحاول ان نتوقع معا الى أي اتجاه سيذهب السعر، وهل من الأفضل الدخول في صفقات شراء ام بيع؟
يتداول السعر في الوقت الحالي عند مستوى 1.08764 وهو الان يحاول كسر القناة الكبرى واذا تمكن السعر من كسرها سيتحول الاتجاه الى اتجاه هابط ويمكن ان يصل الى مستوى 1.08072 وهو خط الوسط للقناة الصغرى وهذا المرجح اكثر بالنسبة لي وما يجعل وجهة نظري أكثر ترجيحا بعض الشيء مؤشر القوة النسبية RSI (14) فهو الان عند مستوى 52.43 ولكن اذا استمرى السعر بالسير في الاتجاه الصاعد يمكن ان يصل الى أعلى مستوى وصل له من قبل عند 1.09156 وهذا صعب الى حدا ما وانا أرى ان المستوى الحالي هو مستوى جيد للبيع.
مستويات المقاومة:
مستوى المقاومة التي مر به الزوج كان عند 1.08908
مستويات الدعم:
مستوى الدعم التي مر به الزوج كان عند 1.08263
سوف نقوم زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) على شارت الأربع ساعات وسنتعرف معا على اهم مناطق الدعم والمقاومة التي مر بها الزوج وسنحاول ان نتوقع معا الى أي اتجاه سيذهب السعر، وهل من الأفضل الدخول في صفقات شراء ام بيع؟
يتداول السعر في الوقت الحالي عند مستوى 1.08764 وهو الان يحاول كسر القناة الكبرى واذا تمكن السعر من كسرها سيتحول الاتجاه الى اتجاه هابط ويمكن ان يصل الى مستوى 1.08072 وهو خط الوسط للقناة الصغرى وهذا المرجح اكثر بالنسبة لي وما يجعل وجهة نظري أكثر ترجيحا بعض الشيء مؤشر القوة النسبية RSI (14) فهو الان عند مستوى 52.43 ولكن اذا استمرى السعر بالسير في الاتجاه الصاعد يمكن ان يصل الى أعلى مستوى وصل له من قبل عند 1.09156 وهذا صعب الى حدا ما وانا أرى ان المستوى الحالي هو مستوى جيد للبيع.
مستويات المقاومة:
مستوى المقاومة التي مر به الزوج كان عند 1.08908
مستويات الدعم:
مستوى الدعم التي مر به الزوج كان عند 1.08263