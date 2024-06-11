التحليل الفني لزوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) اليوم 10 يونيو 2024
سوف نقوم زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) على شارت الأربع ساعات وسنتعرف معا على اهم مناطق الدعم والمقاومة التي مر بها الزوج وسنحاول ان نتوقع معا الى أي اتجاه سيذهب السعر، وهل من الأفضل الدخول في صفقات شراء ام بيع؟
يتداول السعر في الوقت الحالي عند مستوى 1.07212 وهو الآن فى أدنى مستوى له واذا استمر السعر فى السير بهذا الاتجاه يمكن ان يصل الى مستويات اقل من ذلك بكثير ولكن انا ارى ان هذا الامر صعبا إلى حدا ما ومن المرجح أكثر من وجهة نظرى ان يتحول الاتجاة الى اتجاه صاعد وإذا حدث هذا الامر يمكن ان يصل السعر الى مستوى 1.08363 وهو خط الوسط للقناة الصغرى ولكن هذا الأمر سيحدث إذا تمكن السعر من اختراق مستوى المقاومة السابق الذي مر به السعر عند مستوى 1.07799 وما يجعل وجهة نظري أكثر ترجيحا بعض الشيء مؤشر القوة النسبية RSI (14) فهو الآن عند مستوى 25.59 وأنا أرى أن المستوى الحالي هو مستوى جيد للشراء.
مستويات المقاومة:
مستوى المقاومة الذي مر به الزوج كان عند 1.07799
مستويات الدعم:
مستوى الدعم الذي مر به الزوج كان عند 1.07314
سوف نقوم زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) على شارت الأربع ساعات وسنتعرف معا على اهم مناطق الدعم والمقاومة التي مر بها الزوج وسنحاول ان نتوقع معا الى أي اتجاه سيذهب السعر، وهل من الأفضل الدخول في صفقات شراء ام بيع؟
يتداول السعر في الوقت الحالي عند مستوى 1.07212 وهو الآن فى أدنى مستوى له واذا استمر السعر فى السير بهذا الاتجاه يمكن ان يصل الى مستويات اقل من ذلك بكثير ولكن انا ارى ان هذا الامر صعبا إلى حدا ما ومن المرجح أكثر من وجهة نظرى ان يتحول الاتجاة الى اتجاه صاعد وإذا حدث هذا الامر يمكن ان يصل السعر الى مستوى 1.08363 وهو خط الوسط للقناة الصغرى ولكن هذا الأمر سيحدث إذا تمكن السعر من اختراق مستوى المقاومة السابق الذي مر به السعر عند مستوى 1.07799 وما يجعل وجهة نظري أكثر ترجيحا بعض الشيء مؤشر القوة النسبية RSI (14) فهو الآن عند مستوى 25.59 وأنا أرى أن المستوى الحالي هو مستوى جيد للشراء.
مستويات المقاومة:
مستوى المقاومة الذي مر به الزوج كان عند 1.07799
مستويات الدعم:
مستوى الدعم الذي مر به الزوج كان عند 1.07314