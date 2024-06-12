التحليل الفني لزوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) اليوم 12 يونيو 2024
سوف نقوم اليوم بتحليل زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي على شارت الأربع ساعات وسنتعرف معا على اهم مناطق الدعم والمقاومة التي مر بها الزوج وسنحاول ان نتوقع معا الى أي اتجاه سيذهب السعر، وهل من الأفضل الدخول في صفقات شراء ام بيع؟
يتداول الزوج في الوقت الحالي على منصة FXOpen عند مستوى 1.27382 وهو الان داخل القناة الصغرى في حال استمرار السعر في الاتجاه الصاعد يمكن ان يصل الى مستوي 1.27789 وهو عند خط الوسط للقناة الكبرى وهذا المرجح اكثر من وجهة نظري وأيضا يجعل ذلك اكثر احتمالا مؤشر القوة النسبية RSI (14) فهو الان عند مستوى 49.53 وانا أرى ان هذا المستوى هو مستوى جيد لشراء الزوج ولكم اذا انعكس الاتجاه يمكن ان يصل السعر الى مستوى 1.26906 ولكن هذا صعب الى حدا ما من وجهة نظري.
مستوى المقاومة:
كان عند مستوى 1.28145
مستوى الدعم:
كان عند مستوى 1.27104
سوف نقوم اليوم بتحليل زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي على شارت الأربع ساعات وسنتعرف معا على اهم مناطق الدعم والمقاومة التي مر بها الزوج وسنحاول ان نتوقع معا الى أي اتجاه سيذهب السعر، وهل من الأفضل الدخول في صفقات شراء ام بيع؟
يتداول الزوج في الوقت الحالي على منصة FXOpen عند مستوى 1.27382 وهو الان داخل القناة الصغرى في حال استمرار السعر في الاتجاه الصاعد يمكن ان يصل الى مستوي 1.27789 وهو عند خط الوسط للقناة الكبرى وهذا المرجح اكثر من وجهة نظري وأيضا يجعل ذلك اكثر احتمالا مؤشر القوة النسبية RSI (14) فهو الان عند مستوى 49.53 وانا أرى ان هذا المستوى هو مستوى جيد لشراء الزوج ولكم اذا انعكس الاتجاه يمكن ان يصل السعر الى مستوى 1.26906 ولكن هذا صعب الى حدا ما من وجهة نظري.
مستوى المقاومة:
كان عند مستوى 1.28145
مستوى الدعم:
كان عند مستوى 1.27104