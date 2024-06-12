التحليل الفني لزوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (USD/JPY) اليوم 12 يونيو 2024
سنقوم اليوم بعمل تحليل لزوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (USD/JPY) على شارت الأربع ساعات وسنتعرف معا على اهم مناطق الدعم والمقاومة التي مر بها الزوج وسنحاول ان نتوقع معا الى أي اتجاه سيذهب السعر، وهل من الأفضل الدخول في صفقات شراء ام بيع؟
يتداول زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (USD/JPY) في الوقت الحالي على منصة FXOpen عند مستوى 157.176 داخل القناة الصغرى واذا تمكن الزوج من الصعود اكثر يمكن ان يصل الى مستويات اعلى من ذلك بكثير ولكن هذا بعيد الى حدا ما من وجهة نظري ولكن في حال انعكس الاتجاه وتحول الى الاتجاه الهابط يمكن ان يصل الى مستوى 155.811 وهو عند خط الوسط للقناة الصغرى وهذا المرجح اكثر من وجهة نظري وخاصا ان مؤشر RSI (14) الان عند مستوى 57.70 وانا أرى ان هذا المستوى هو مستوى جيد للبيع وخلال تداول الزوج داخل هذه القناة مر بعدة مستويات مقاومة ودعم وهى:
مستوى المقاومة:
كان عند مستوى 157.067
مستوى الدعم:
كان عند مستوى 155.097
سنقوم اليوم بعمل تحليل لزوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (USD/JPY) على شارت الأربع ساعات وسنتعرف معا على اهم مناطق الدعم والمقاومة التي مر بها الزوج وسنحاول ان نتوقع معا الى أي اتجاه سيذهب السعر، وهل من الأفضل الدخول في صفقات شراء ام بيع؟
يتداول زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (USD/JPY) في الوقت الحالي على منصة FXOpen عند مستوى 157.176 داخل القناة الصغرى واذا تمكن الزوج من الصعود اكثر يمكن ان يصل الى مستويات اعلى من ذلك بكثير ولكن هذا بعيد الى حدا ما من وجهة نظري ولكن في حال انعكس الاتجاه وتحول الى الاتجاه الهابط يمكن ان يصل الى مستوى 155.811 وهو عند خط الوسط للقناة الصغرى وهذا المرجح اكثر من وجهة نظري وخاصا ان مؤشر RSI (14) الان عند مستوى 57.70 وانا أرى ان هذا المستوى هو مستوى جيد للبيع وخلال تداول الزوج داخل هذه القناة مر بعدة مستويات مقاومة ودعم وهى:
مستوى المقاومة:
كان عند مستوى 157.067
مستوى الدعم:
كان عند مستوى 155.097