تحليل الفني لزوج دولار أمريكي / فرنك سويسري (USDCHF) اليوم 12 يونيو 2024
سنقوم اليوم بتحليل سعر زوج دولار أمريكي / فرنك سويسري (USDCHF) على شارت الأربع ساعات وسنحاول معرفة اهم المناطق التي مر بها الزوج على مدار اليوم ونحاول ان نتوقع مناطق الدخول والخروج
لقد حدثت تغيرات عديدة في الزوج على مدار اليوم ولقد مر بعددة مستويات دعم ومقامة ولكن في النهاية لم يتمكن الزوج من اختراق القناة الصغرى الى اعلى بل على العكس لقد هبط السعر وهو في الوقت الحالي يتداول عند مستوى 0.89075 على منصة FXOpen واذا لم يتمكن السعر من الصعود من ذلك المستوى فيمكن ان يهبط السعر الى مستويات اقل من ذلك حتى يصل الى خط الوسط للقناة الكبرى ولكن اذا تمكن السعر من الصعود وهذا المرجح اكثر كم وجهة نظري يمكن ان يصل الى مستوى 0.89939 وهو اعلى سعر وصل له.
وبالنسبة لتحليل مؤشر القوة النسبية فمن المتوقع ان يبدا السعر في الصعود لأنه الان عند مستوى 34.48 ولكن اذا لم يحدث ذلك فيمكن ان يهبط اسفل المستوى 30
اهم مستويات الدعم والمقاومة التي مر بها الزوج:
مستويات المقاومة:
مستوى المقاومة الذي مر به الزوج كان عند مستوى 0.89730
مستويات الدعم:
مستوى الدعم الذي مر به الزوج كان عند مستوى 0.88801
سنقوم اليوم بتحليل سعر زوج دولار أمريكي / فرنك سويسري (USDCHF) على شارت الأربع ساعات وسنحاول معرفة اهم المناطق التي مر بها الزوج على مدار اليوم ونحاول ان نتوقع مناطق الدخول والخروج
لقد حدثت تغيرات عديدة في الزوج على مدار اليوم ولقد مر بعددة مستويات دعم ومقامة ولكن في النهاية لم يتمكن الزوج من اختراق القناة الصغرى الى اعلى بل على العكس لقد هبط السعر وهو في الوقت الحالي يتداول عند مستوى 0.89075 على منصة FXOpen واذا لم يتمكن السعر من الصعود من ذلك المستوى فيمكن ان يهبط السعر الى مستويات اقل من ذلك حتى يصل الى خط الوسط للقناة الكبرى ولكن اذا تمكن السعر من الصعود وهذا المرجح اكثر كم وجهة نظري يمكن ان يصل الى مستوى 0.89939 وهو اعلى سعر وصل له.
وبالنسبة لتحليل مؤشر القوة النسبية فمن المتوقع ان يبدا السعر في الصعود لأنه الان عند مستوى 34.48 ولكن اذا لم يحدث ذلك فيمكن ان يهبط اسفل المستوى 30
اهم مستويات الدعم والمقاومة التي مر بها الزوج:
مستويات المقاومة:
مستوى المقاومة الذي مر به الزوج كان عند مستوى 0.89730
مستويات الدعم:
مستوى الدعم الذي مر به الزوج كان عند مستوى 0.88801