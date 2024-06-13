التحليل الفني لزوج الذهب مقابل الدولار الأمريكي (XAUUSD) اليوم 13 يونيو 2024
سنقوم اليوم بتحليل سعر زوج الذهب مقابل الدولار الأمريكي (XAUUSD) على شارت الأربع ساعات وسنحاول معرفة اهم المناطق التي مر بها الزوج على مدار اليوم ونحاول ان نتوقع مناطق الدخول والخروج
لقد حدثت تغيرات عديدة في الزوج على مدار اليوم ولقد مر بعددة مستويات دعم ومقامة ولكن في النهاية لم يتمكن الزوج من اختراق القناة الصغرى الى اعلى بل على العكس لقد هبط السعر وهو في الوقت الحالي يتداول عند مستوى 2307.83 على منصة FXOpen واذا لم يتمكن السعر من الصعود من ذلك المستوى فيمكن ان يهبط السعر الى مستويات اقل من ذلك حتى يصل الى نهاية القناة الكبرى عند مستوى 2294.74 ولكن اذا تمكن السعر من الصعود وهذا المرجح اكثر من وجهة نظري يمكن ان يصل الى مستوى 2334.64 وهو عند خط الوسط للقناة الكبرى.
وبالنسبة لتحليل مؤشر القوة النسبية فمن المتوقع ان يبدا السعر في الصعود لأنه الان عند مستوى 43.87 ولكن اذا لم يحدث ذلك فيمكن ان يهبط اسفل المستوى 30
اهم مستويات الدعم والمقاومة التي مر بها الزوج:
مستويات المقاومة:
مستوى المقاومة الذي مر به الزوج كان عند مستوى 2379.27
مستويات الدعم:
مستوى الدعم الذي مر به الزوج كان عند مستوى 2286.42
سنقوم اليوم بتحليل سعر زوج الذهب مقابل الدولار الأمريكي (XAUUSD) على شارت الأربع ساعات وسنحاول معرفة اهم المناطق التي مر بها الزوج على مدار اليوم ونحاول ان نتوقع مناطق الدخول والخروج
لقد حدثت تغيرات عديدة في الزوج على مدار اليوم ولقد مر بعددة مستويات دعم ومقامة ولكن في النهاية لم يتمكن الزوج من اختراق القناة الصغرى الى اعلى بل على العكس لقد هبط السعر وهو في الوقت الحالي يتداول عند مستوى 2307.83 على منصة FXOpen واذا لم يتمكن السعر من الصعود من ذلك المستوى فيمكن ان يهبط السعر الى مستويات اقل من ذلك حتى يصل الى نهاية القناة الكبرى عند مستوى 2294.74 ولكن اذا تمكن السعر من الصعود وهذا المرجح اكثر من وجهة نظري يمكن ان يصل الى مستوى 2334.64 وهو عند خط الوسط للقناة الكبرى.
وبالنسبة لتحليل مؤشر القوة النسبية فمن المتوقع ان يبدا السعر في الصعود لأنه الان عند مستوى 43.87 ولكن اذا لم يحدث ذلك فيمكن ان يهبط اسفل المستوى 30
اهم مستويات الدعم والمقاومة التي مر بها الزوج:
مستويات المقاومة:
مستوى المقاومة الذي مر به الزوج كان عند مستوى 2379.27
مستويات الدعم:
مستوى الدعم الذي مر به الزوج كان عند مستوى 2286.42