التحليل الفني لزوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) اليوم 14 يونيو 2024
سنقوم اليوم بتحليل سعر لزوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) على شارت الأربع ساعات وسنحاول معرفة اهم المناطق التي مر بها الزوج على مدار اليوم ونحاول ان نتوقع مناطق الدخول والخروج
لقد حدث العديد من التغيرات في الزوج على مدار اليوم ومر بعددة مستويات دعم ومقامة ولكن في النهاية لم يتمكن الزوج من اختراق القناة الصغرى الى اعلى بل على العكس لقد هبط السعر وهو في الوقت الحالي يتداول عند مستوى 1.07360 على منصة FXOpen واذا لم يتمكن السعر من الصعود من ذلك المستوى فيمكن ان يهبط السعر الى مستويات اقل من ذلك ولكن اذا تمكن السعر من الصعود وهذا المرجح اكثر من وجهة نظري يمكن ان يصل الى مستوى 1.08193 وهو عند خط الوسط للقناة الصغرى ولكن يمكن ان يواجه مقاومة في طريقة عند مستوى 1.07848 أي عند نهاية القناة الكبرى.
وبالنسبة لتحليل مؤشر القوة النسبية فمن المتوقع ان يبدا السعر في الصعود لأنه الان عند مستوى 37.88 ولكن اذا لم يحدث ذلك فيمكن ان يهبط اسفل المستوى 30
اهم مستويات الدعم والمقاومة التي مر بها الزوج:
مستويات المقاومة:
مستوى المقاومة الذي مر به الزوج كان عند مستوى 1.08340
مستويات الدعم:
مستوى الدعم الذي مر به الزوج كان عند مستوى 1.07228
سنقوم اليوم بتحليل سعر لزوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) على شارت الأربع ساعات وسنحاول معرفة اهم المناطق التي مر بها الزوج على مدار اليوم ونحاول ان نتوقع مناطق الدخول والخروج
لقد حدث العديد من التغيرات في الزوج على مدار اليوم ومر بعددة مستويات دعم ومقامة ولكن في النهاية لم يتمكن الزوج من اختراق القناة الصغرى الى اعلى بل على العكس لقد هبط السعر وهو في الوقت الحالي يتداول عند مستوى 1.07360 على منصة FXOpen واذا لم يتمكن السعر من الصعود من ذلك المستوى فيمكن ان يهبط السعر الى مستويات اقل من ذلك ولكن اذا تمكن السعر من الصعود وهذا المرجح اكثر من وجهة نظري يمكن ان يصل الى مستوى 1.08193 وهو عند خط الوسط للقناة الصغرى ولكن يمكن ان يواجه مقاومة في طريقة عند مستوى 1.07848 أي عند نهاية القناة الكبرى.
وبالنسبة لتحليل مؤشر القوة النسبية فمن المتوقع ان يبدا السعر في الصعود لأنه الان عند مستوى 37.88 ولكن اذا لم يحدث ذلك فيمكن ان يهبط اسفل المستوى 30
اهم مستويات الدعم والمقاومة التي مر بها الزوج:
مستويات المقاومة:
مستوى المقاومة الذي مر به الزوج كان عند مستوى 1.08340
مستويات الدعم:
مستوى الدعم الذي مر به الزوج كان عند مستوى 1.07228