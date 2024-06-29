السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

أريد بيع حساب (zennolab.com) به *رصيد 490$ بالإضافة لإشتراك برنامج ZennoPoster مدى الحياة**



* يمكن إستخدام الرصيد لشراء التحديثات أو الإشتراك في برامج أخرى لكن لا يمكن سحب الرصيد.

** النسخة الإنجليزية من البرنامج تم شراءها في 2020 قبل أن تتحول الشركة إلى الإشتراكات الشهرية، البرنامج يعمل مدى الحياة (آخر تحديث تم شراءه للبرنامج في 12/25/2022).

*** لايمكن تغيير البريد الإلكتروني للحساب (سياسة الشركة)



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