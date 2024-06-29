عرض بيع بيع حساب + إشتراك

S

said89

:: عضو منتسِب ::
إنضم
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أريد بيع حساب (zennolab.com) به *رصيد 490$ بالإضافة لإشتراك برنامج ZennoPoster مدى الحياة**

* يمكن إستخدام الرصيد لشراء التحديثات أو الإشتراك في برامج أخرى لكن لا يمكن سحب الرصيد.
** النسخة الإنجليزية من البرنامج تم شراءها في 2020 قبل أن تتحول الشركة إلى الإشتراكات الشهرية، البرنامج يعمل مدى الحياة (آخر تحديث تم شراءه للبرنامج في 12/25/2022).
*** لايمكن تغيير البريد الإلكتروني للحساب (سياسة الشركة)

للمزيد من التفاصيل يرجى التواصل عبر الرسائل الخاصة للمنتدى
 
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