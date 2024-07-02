الواح الشيبورد بخصم خاص | شركة خط التميز التجارية بالرياض
شركة خط التميز
التجارية لحلول الديكور المتكامل ومقرها الرياض– المملكة العربية السعودية
تقوم بتوفير حلول الديكور المتكامل وامداد السوق السعودى بكل ماهو جديد وفريد في عالم الديكورات من منتجات وطنيه سعودية وعالمية وبجوده عاليه ولمسات عصريه وحديثة تلامس الطبيعه وجمالها وتعطي لمنزلك لمسات فنيه رائعه تظهر عبق التاريخ وافكار المستقبل.
1- *الشيبورد بخصم خاص حتى نفاذ الكمية 99 ريال شامل ضريبة المبيعات
2- * بديل الرخام بخصم الصيف لفترة محدودة 79 ريال
3- * بديل الحجر
4- *بديل الخشب
5- *المظلات
العنوان : معرضنا في السلي - الرياض - المملكة العربية السعودية
التليفون / واتساب
0502275955
0539663886
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التجارية لحلول الديكور المتكامل ومقرها الرياض– المملكة العربية السعودية
تقوم بتوفير حلول الديكور المتكامل وامداد السوق السعودى بكل ماهو جديد وفريد في عالم الديكورات من منتجات وطنيه سعودية وعالمية وبجوده عاليه ولمسات عصريه وحديثة تلامس الطبيعه وجمالها وتعطي لمنزلك لمسات فنيه رائعه تظهر عبق التاريخ وافكار المستقبل.
1- *الشيبورد بخصم خاص حتى نفاذ الكمية 99 ريال شامل ضريبة المبيعات
2- * بديل الرخام بخصم الصيف لفترة محدودة 79 ريال
3- * بديل الحجر
4- *بديل الخشب
5- *المظلات
العنوان : معرضنا في السلي - الرياض - المملكة العربية السعودية
التليفون / واتساب
0502275955
0539663886
ديكور | ديكور عصرى | الشيبورد | بديل الشيبورد | الشيبورد الالماني | الشيبورد الاصلي | الشيبورد للحمامات | خشب الشيبورد |الشيبورد بديل | الواح الشيبورد |الشيبورد في السعودية | الشيبورد الاسباني | الفرق بين الشيبورد و mdf | هل الشيبورد مقاوم للماء