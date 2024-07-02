الواح الشيبورد بخصم خاص | شركة خط التميز التجارية بالرياض

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linetrade

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2 جويلية 2024
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الواح الشيبورد بخصم خاص | شركة خط التميز التجارية بالرياض

شركة خط التميز

التجارية لحلول الديكور المتكامل ومقرها الرياض– المملكة العربية السعودية

تقوم بتوفير حلول الديكور المتكامل وامداد السوق السعودى بكل ماهو جديد وفريد في عالم الديكورات من منتجات وطنيه سعودية وعالمية وبجوده عاليه ولمسات عصريه وحديثة تلامس الطبيعه وجمالها وتعطي لمنزلك لمسات فنيه رائعه تظهر عبق التاريخ وافكار المستقبل.





1- *الشيبورد بخصم خاص حتى نفاذ الكمية 99 ريال شامل ضريبة المبيعات





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2- * بديل الرخام بخصم الصيف لفترة محدودة 79 ريال



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3- * بديل الحجر



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4- *بديل الخشب



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5- *المظلات



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العنوان : معرضنا في السلي - الرياض - المملكة العربية السعودية

التليفون / واتساب

0502275955

0539663886





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