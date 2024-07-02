طاولات الرخام

L

linetrade

:: عضو منتسِب ::
إنضم
2 جويلية 2024
المشاركات
2
نقاط التفاعل
0
النقاط
2
الجنس
ذكر


اسعار الرخام المستورد فى مصر | سعر رخام بوردر بيج تركي



img




الرخام المستورد هورخام نقوم بإستيراده من مختلف دول العالم، مثل اليونان ,إيطاليا,الهند, اسبانيا, البرازيل، وتركيا وغيرها من الدول، ويتميزالرخام المستورد بإنه يضم أكبر تشكيلة من الألوان والتصميمات، مما يجعله خيارًا مفضل للاستخدام في الديكورات الداخلية والخارجية, ويتميز الرخام المستورد بالصلابة والمتانة والرقي والعظمة المبهرة ويتوافر الرخام المستورد بألوان جذابة وزاهية جدا.

[URL="https://www.alcobra2mg.com/"]اسعار الرخام المستورد[/url] فى مصر بتختلف حسب النوع والسماكة وطبقا لعوامل كثيرة

ومن انواع الرخام المستورد رخام مستورد بوردر بيج, بيانكو تاثوث, بيترا جراى, ترا اونيكس, اونيكس جياللو, بريشيا داينو, إمبرادور اسبانى, امبرادور تركى, كرارة تركى, روسو ليفانتو, كالاكتا وغيرها



وسوف نعرض لحضراتكم على سبيل المثال بعض أنواع الرخام المستورد بالصور والاسماء




img




img


ومصنع الكوبرا للرخام والجرانيت يرحب بجميع استفسارتكم على تليفون/ واتساب 00201033000335



img




img




img




img




img




img



img




img
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top