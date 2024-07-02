طاولات الرخام

اسعار الرخام المستورد فى مصر | سعر رخام بوردر بيج تركي
الرخام المستورد هورخام نقوم بإستيراده من مختلف دول العالم، مثل اليونان ,إيطاليا,الهند, اسبانيا, البرازيل، وتركيا وغيرها من الدول، ويتميزالرخام المستورد بإنه يضم أكبر تشكيلة من الألوان والتصميمات، مما يجعله خيارًا مفضل للاستخدام في الديكورات الداخلية والخارجية, ويتميز الرخام المستورد بالصلابة والمتانة والرقي والعظمة المبهرة ويتوافر الرخام المستورد بألوان جذابة وزاهية جدا.
[URL="https://www.alcobra2mg.com/"]اسعار الرخام المستورد[/url] فى مصر بتختلف حسب النوع والسماكة وطبقا لعوامل كثيرة
ومن انواع الرخام المستورد رخام مستورد بوردر بيج, بيانكو تاثوث, بيترا جراى, ترا اونيكس, اونيكس جياللو, بريشيا داينو, إمبرادور اسبانى, امبرادور تركى, كرارة تركى, روسو ليفانتو, كالاكتا وغيرها
وسوف نعرض لحضراتكم على سبيل المثال بعض أنواع الرخام المستورد بالصور والاسماء
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