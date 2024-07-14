افضل تطبيقات التصميم الجرافيك للأندرويد

في عالمنا الرقمي المتسارع أصبح استخدام التصميم الجرافيكي جزء لا يتجزأ من جميع مجالات التصميم سواء كانت تجارية أو شخصية. ومع توالي عمليات التتطور التكنولوجي لم يعد هناك ضروره لاستخدام برامج التصميم والبرمجة المعقدة والتي تحتاج الي درجات عاليه من الاحترافيه والحواسيب القويه لتحقيق نتيجه احترافية في التصاميم ولكن أصبح هناك افضل تصميم تطبيقات الجوال الجرافيك للأندرويد يمكن استغلالها لعمل افضل تصاميم ممكنه.
تتميز هذه التطبيقات بواجهات مستخدم تسهل من مهمه الاستخدام وأدوات متعددة ومزايا مبتكرة تجعل عملية التصميم أكثر سلاسة وإبداع.
فإذا كنت من المحترفين في مجال التصميم الجرافيكي أو كنت مبتدئ أو هاوي للتصميم فإن هذه التطبيقات تساعدك علي أنشاء تصاميم مميزه عن طريق استخدام مجموعه أدوات جذابه وبسيطه وسهله.
في هذا المقال سنقوم بعرض افضل تطبيقات التصميم الجرافيكي للأندرويد التي تقوم بمساعدتك على تحويل أفكارك إلى تصاميم واقعية وإبداعية مباشرة من جهازك المحمول.
Adobe Illustrator
يعتبر Adobe Illustrator من أهم وأقوى التطبيقات للتصميم الجرافيكي، حيث يُستخدم لإنشاء الرسوم المتجهة والرسوم التوضيحية وتصميم الشعارات وغيرها من التصاميم. طوّرته شركة Adobe، وهو برنامج قوي لتحرير الرسومات التوضيحية والبيانية. يستخدمه الفنانون والرسامون ومصممو الجرافيك لإنشاء الأعمال الفنية.
يشتهر Adobe Illustrator بدقته العالية واحتوائه على مجموعة أدوات واسعة، وقدرته على إنشاء رسومات معقدة وتصميم الشعارات والأيقونات، بالإضافة إلى تنوع أساليب الخطوط. يدعم البرنامج نظامي التشغيل macOS وWindows، ويعتبر أداة رئيسية في مجموعة Adobe Creative Cloud.
Adobe Photoshop
يعد Adobe Photoshop برنامجًا رائدًا لتحرير الصور وتصميم الرسومات وقد تم تطويره بواسطة شركة Adobe Inc.
يُعتبر Photoshop من أشهر وأقوى البرامج المستخدمة في تحرير الصور ويستخدم على نطاق واسع في مختلف الصناعات بما في ذلك التصوير الفوتوغرافي و التصميم الجرافيكي و الفنون الرقمية والنشر الرقمي.
معلومات عن Adobe Photoshop:
1. تاريخ الإصدار: أُصدرت النسخة الأولى في فبراير 1990.
2. الميزات الأساسية:
- تحرير الصور الرقمية: تعديل الألوان الإضاءة والتباين.
- الطبقات (Layers): إنشاء وتعديل الطبقات مما يوفر مرونة كبيرة في التصميم.
- الفلاتر (Filters): تطبيق تأثيرات متنوعة مثل التمويه والوضوح والتشويه.
- أدوات متنوعة: تشمل الفرش والأقلام وأدوات التحديد والقص.
- التحويلات: تغيير أحجام الصور، تدويرها، وتحريفها.
3. الإضافات:
- توفر مجموعة إضافات مزايا جديدة لاستغلال قدرات البرنامج بالكامل.
4. التوافق:
- يدعم البرنامج نظامي التشغيل Windows , MacOS.
5. الاستخدامات:
- التصوير الفوتوغرافي: تحسين الصور وإزالة العيوب.
- التصميم الجرافيكي: إنشاء الشعارات و الملصقات والإعلانات.
- النشر الرقمي: تصميم أغلفة الكتب والمجلات.
- الفنون الرقمية: رسم اللوحات الرقمية والتصميمات الفنية.
6. الإصدارات والتحديثات:
- يتم تحديث البرنامج دوريًا لإضافة مزايا جديدة وتحسين الأداء النسخة الحالية هي Photoshop 2024.
7. الخدمات السحابية:
- يتكامل مع Adobe Creative Cloud مما يسمح بحفظ الأعمال والوصول إليها من أي مكان.
Adobe Photoshop أداة أساسية للمصممين و الفنانين والمصورين بفضل قوته ومرونته في تحرير الصور وتصميم الرسومات لا غنى عنه في عالم التصميم والتعديل وإنشاء التصاميم الفوتوغرافية المتقدمة.
Affinity Design
يُعتبر برنامج Affinity Designer اختيار مميز و رائع لتصميم المشاريع الشخصية للمصممين المبتدئين والهواه حيث أن هذه السهوله بفصل استخدام واجهه مستخدم سهلة وبسيطه في الاستخدام.
ينافس برنامج Affinity Design برنامج Adobe Photoshop بشكل كبير فهو يقوم بتقديم مجموعه مميزه من أدوات التصميم التي تتشابه مع المجموعه التي يقدمها Adobe Photoshop وتتمتع ايضا بالسهوله أثناء الاستخدام.
وبذلك فإن ذلك البرنامج يتناسب مع المصممين الذين يبحثون عن بدائل ذو تكاليف مخفضه عن البرامج الرئيسيه وبدون فقد اي من المزايا الرئيسية في هذه البرامج.
يتميز Affinity Designer بإمكانية التكبير حتى 1,000,000٪، مما يجعله مناسبًا للاستخدام في مجالات التصميم بمستوى دقة يشبه برامج CAD.
إذا كانت هذه الدقة فائقة بالنسبة لك، يمكنك ضبط مستويات التكبير حسب تفضيلاتك.
يوجد ميزة أخرى مهمة وهي سجل التعديلات حيث يمكنك التراجع حتى 8000 خطوة، مما يجعله خيارًا ممتازًا عند العمل مع العملاء.
هذه الميزه مع إمكانية التكبير العالية تمنحك سيطرة كبيرة على عملية المراجعة.
ميزات تطبيق Affinity Designer تشمل كل مما يلي:
1. إدارة الألوان: يدعم برنامج Affinity Designer مجموعة متنوعة من التنسيقات بما في ذلك ICC , CMYK , RGB مما يسمح بتعامل دقيق مع الألوان في التصميمات.
2. أدوات توفير الوقت: تسهل علامات التجارة المتسقة إدارة مساحة العمل وتحسين الكفاءة.
3. التغييرات في الوقت الفعلي: يتيح لك معاينة التعديلات والمزج بسرعة، مما يسهل عملية التحرير والتعديل.
4. الشراء لمرة واحدة : لا تتضمن رسوم اشتراك، مما يعني أنك تدفع مرة واحدة فقط لاستخدام البرنامج دون تكاليف إضافية مستقبلية.
Canva
هو برنامج يمثل الحل الشامل لإنشاء مجموعة متنوعة من المشاريع الجرافيكية ويُعتبر ايضا من بين أشهر برامج التصميم بفضل سهولة استخدامه.
يُستخدم لإنشاء الرسوم البيانية وتصميم الويب ويتميز بواجهة سحب وإفلات تسهل عملية التصميم حتى للأفراد بدون خبرة سابقة في التصميم الجرافيكي.
يحتوي البرنامج على مجموعة كبيرة من الصور و القوالب والخلفيات والخطوط مما يساعد في إنشاء تصاميم مميزة وكاملة.
بينما يقدم برنامج كانفا بعض هذه العناصر مجانًا الا أن الوصول إلى بعض الصور والرسومات يتطلب عمليات شراء داخل التطبيق
تبرز قيمة Canva بفضل قدرتها على خدمة مجموعة واسعة ومتعددة من الصناعات مدعومة بمعرضها الضخم من القوالب.
يتميز هذا المعرض بالعديد من العينات ذات المظهر الاحترافي التي توفر نقاط انطلاق ممتازة للعمل الإبداعي يتوفر ثلاث خطط تسعير منها خطة مجانية تناسب الأفراد والفرق الصغيرة.
بالإضافة إلى ذلك تقدم الخطط المدفوعة مجموعة كاملة من الميزات القيمة ولكن يتم تحديد التخزين السحابي في حدود 100 جيجابايت فقط.
هذه كانت بعض أهم و افضل تطبيقات تصميم الجرافيك للأندرويد كل ما عليك هو معرفه مزايا كل منهم واختيار الذي يتناسب معك ومع التصاميم المراد الحصول عليها.
تتميز هذه التطبيقات بواجهات مستخدم تسهل من مهمه الاستخدام وأدوات متعددة ومزايا مبتكرة تجعل عملية التصميم أكثر سلاسة وإبداع.
فإذا كنت من المحترفين في مجال التصميم الجرافيكي أو كنت مبتدئ أو هاوي للتصميم فإن هذه التطبيقات تساعدك علي أنشاء تصاميم مميزه عن طريق استخدام مجموعه أدوات جذابه وبسيطه وسهله.
في هذا المقال سنقوم بعرض افضل تطبيقات التصميم الجرافيكي للأندرويد التي تقوم بمساعدتك على تحويل أفكارك إلى تصاميم واقعية وإبداعية مباشرة من جهازك المحمول.
Adobe Illustrator
يعتبر Adobe Illustrator من أهم وأقوى التطبيقات للتصميم الجرافيكي، حيث يُستخدم لإنشاء الرسوم المتجهة والرسوم التوضيحية وتصميم الشعارات وغيرها من التصاميم. طوّرته شركة Adobe، وهو برنامج قوي لتحرير الرسومات التوضيحية والبيانية. يستخدمه الفنانون والرسامون ومصممو الجرافيك لإنشاء الأعمال الفنية.
يشتهر Adobe Illustrator بدقته العالية واحتوائه على مجموعة أدوات واسعة، وقدرته على إنشاء رسومات معقدة وتصميم الشعارات والأيقونات، بالإضافة إلى تنوع أساليب الخطوط. يدعم البرنامج نظامي التشغيل macOS وWindows، ويعتبر أداة رئيسية في مجموعة Adobe Creative Cloud.
Adobe Photoshop
يعد Adobe Photoshop برنامجًا رائدًا لتحرير الصور وتصميم الرسومات وقد تم تطويره بواسطة شركة Adobe Inc.
يُعتبر Photoshop من أشهر وأقوى البرامج المستخدمة في تحرير الصور ويستخدم على نطاق واسع في مختلف الصناعات بما في ذلك التصوير الفوتوغرافي و التصميم الجرافيكي و الفنون الرقمية والنشر الرقمي.
معلومات عن Adobe Photoshop:
1. تاريخ الإصدار: أُصدرت النسخة الأولى في فبراير 1990.
2. الميزات الأساسية:
- تحرير الصور الرقمية: تعديل الألوان الإضاءة والتباين.
- الطبقات (Layers): إنشاء وتعديل الطبقات مما يوفر مرونة كبيرة في التصميم.
- الفلاتر (Filters): تطبيق تأثيرات متنوعة مثل التمويه والوضوح والتشويه.
- أدوات متنوعة: تشمل الفرش والأقلام وأدوات التحديد والقص.
- التحويلات: تغيير أحجام الصور، تدويرها، وتحريفها.
3. الإضافات:
- توفر مجموعة إضافات مزايا جديدة لاستغلال قدرات البرنامج بالكامل.
4. التوافق:
- يدعم البرنامج نظامي التشغيل Windows , MacOS.
5. الاستخدامات:
- التصوير الفوتوغرافي: تحسين الصور وإزالة العيوب.
- التصميم الجرافيكي: إنشاء الشعارات و الملصقات والإعلانات.
- النشر الرقمي: تصميم أغلفة الكتب والمجلات.
- الفنون الرقمية: رسم اللوحات الرقمية والتصميمات الفنية.
6. الإصدارات والتحديثات:
- يتم تحديث البرنامج دوريًا لإضافة مزايا جديدة وتحسين الأداء النسخة الحالية هي Photoshop 2024.
7. الخدمات السحابية:
- يتكامل مع Adobe Creative Cloud مما يسمح بحفظ الأعمال والوصول إليها من أي مكان.
Adobe Photoshop أداة أساسية للمصممين و الفنانين والمصورين بفضل قوته ومرونته في تحرير الصور وتصميم الرسومات لا غنى عنه في عالم التصميم والتعديل وإنشاء التصاميم الفوتوغرافية المتقدمة.
Affinity Design
يُعتبر برنامج Affinity Designer اختيار مميز و رائع لتصميم المشاريع الشخصية للمصممين المبتدئين والهواه حيث أن هذه السهوله بفصل استخدام واجهه مستخدم سهلة وبسيطه في الاستخدام.
ينافس برنامج Affinity Design برنامج Adobe Photoshop بشكل كبير فهو يقوم بتقديم مجموعه مميزه من أدوات التصميم التي تتشابه مع المجموعه التي يقدمها Adobe Photoshop وتتمتع ايضا بالسهوله أثناء الاستخدام.
وبذلك فإن ذلك البرنامج يتناسب مع المصممين الذين يبحثون عن بدائل ذو تكاليف مخفضه عن البرامج الرئيسيه وبدون فقد اي من المزايا الرئيسية في هذه البرامج.
يتميز Affinity Designer بإمكانية التكبير حتى 1,000,000٪، مما يجعله مناسبًا للاستخدام في مجالات التصميم بمستوى دقة يشبه برامج CAD.
إذا كانت هذه الدقة فائقة بالنسبة لك، يمكنك ضبط مستويات التكبير حسب تفضيلاتك.
يوجد ميزة أخرى مهمة وهي سجل التعديلات حيث يمكنك التراجع حتى 8000 خطوة، مما يجعله خيارًا ممتازًا عند العمل مع العملاء.
هذه الميزه مع إمكانية التكبير العالية تمنحك سيطرة كبيرة على عملية المراجعة.
ميزات تطبيق Affinity Designer تشمل كل مما يلي:
1. إدارة الألوان: يدعم برنامج Affinity Designer مجموعة متنوعة من التنسيقات بما في ذلك ICC , CMYK , RGB مما يسمح بتعامل دقيق مع الألوان في التصميمات.
2. أدوات توفير الوقت: تسهل علامات التجارة المتسقة إدارة مساحة العمل وتحسين الكفاءة.
3. التغييرات في الوقت الفعلي: يتيح لك معاينة التعديلات والمزج بسرعة، مما يسهل عملية التحرير والتعديل.
4. الشراء لمرة واحدة : لا تتضمن رسوم اشتراك، مما يعني أنك تدفع مرة واحدة فقط لاستخدام البرنامج دون تكاليف إضافية مستقبلية.
Canva
هو برنامج يمثل الحل الشامل لإنشاء مجموعة متنوعة من المشاريع الجرافيكية ويُعتبر ايضا من بين أشهر برامج التصميم بفضل سهولة استخدامه.
يُستخدم لإنشاء الرسوم البيانية وتصميم الويب ويتميز بواجهة سحب وإفلات تسهل عملية التصميم حتى للأفراد بدون خبرة سابقة في التصميم الجرافيكي.
يحتوي البرنامج على مجموعة كبيرة من الصور و القوالب والخلفيات والخطوط مما يساعد في إنشاء تصاميم مميزة وكاملة.
بينما يقدم برنامج كانفا بعض هذه العناصر مجانًا الا أن الوصول إلى بعض الصور والرسومات يتطلب عمليات شراء داخل التطبيق
تبرز قيمة Canva بفضل قدرتها على خدمة مجموعة واسعة ومتعددة من الصناعات مدعومة بمعرضها الضخم من القوالب.
يتميز هذا المعرض بالعديد من العينات ذات المظهر الاحترافي التي توفر نقاط انطلاق ممتازة للعمل الإبداعي يتوفر ثلاث خطط تسعير منها خطة مجانية تناسب الأفراد والفرق الصغيرة.
بالإضافة إلى ذلك تقدم الخطط المدفوعة مجموعة كاملة من الميزات القيمة ولكن يتم تحديد التخزين السحابي في حدود 100 جيجابايت فقط.
هذه كانت بعض أهم و افضل تطبيقات تصميم الجرافيك للأندرويد كل ما عليك هو معرفه مزايا كل منهم واختيار الذي يتناسب معك ومع التصاميم المراد الحصول عليها.