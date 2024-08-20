دورة Effective Business Decisions Using Data Analysis

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رنا الجارحى

:: عضو منتسِب ::
إنضم
20 أوت 2024
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أنثى


مركز الجودة الاوروبية للتدريب والاستشارات الادارية

يتم فتح باب التسجيل لدورات التدريبية المؤكدة لعام -2024

حيث يمكنكم (التسجيل – ترشيح موظفيكم – التعاقد السنوي وفق الخطة التدريبية المطروحة من قبلكم)

كما يقدم مركزنا: (خدمات دولية / دورات فردية / خصومات كبيرة للمجموعات / خدمات تعاقدية وفق شروط وطلبات كل مؤسسة)

يسعدنا تواصلكم معنا للاستفسار والتسجيل

00201068007532

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rana@europeanqualitytc.com

دوراتنا تشمل:





  • Leadership Development: Self Awareness, Skills and Strategies
  • دورة: اتفاقيات مستوى الخدمة (SLA(
  • دورة: فن إدارة الماتب المراسم والبروتوكولات التشريفية
  • Effective Business Decisions Using Data Analysis
  • Leading Strategic HR Transformation
  • Security Leadership and Strategic Planning Skills
  • Creative Strategic IT Leadership
  • Change Management Professional (CCMP) Certification Preparation Course
  • دورة: المدخل المتامل لصيانة أجهزة الحاسب الال
  • دورة: حماية الشخصيات الهامة ‐ المؤتمرات والاحتفالات
  • دورة: ادارة ، تنظيم ومتابعة أعمال اللجان والاجتماعات والمؤتمرات
  • دورة: هندسة السلامة والتنبؤ وتقييم المخاطر
  • Course: NSE7 - FortiGate III Enterprise Firewall
  • Course: Advanced High Performance Leadership and Management Master Class


لا تفوت الفرصة لتحسين مهاراتك وتطوير مستقبلك المهني!

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المشاركات
0
المشاهدات
4
رنا الجارحى
ر
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