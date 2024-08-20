دورة Effective Business Decisions Using Data Analysis

رنا الجارحى
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 20 أوت 2024
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- أنثى
مركز الجودة الاوروبية للتدريب والاستشارات الادارية
يتم فتح باب التسجيل لدورات التدريبية المؤكدة لعام -2024
حيث يمكنكم (التسجيل – ترشيح موظفيكم – التعاقد السنوي وفق الخطة التدريبية المطروحة من قبلكم)
كما يقدم مركزنا: (خدمات دولية / دورات فردية / خصومات كبيرة للمجموعات / خدمات تعاقدية وفق شروط وطلبات كل مؤسسة)
يسعدنا تواصلكم معنا للاستفسار والتسجيل
00201068007532
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rana@europeanqualitytc.com
دوراتنا تشمل:
- Leadership Development: Self Awareness, Skills and Strategies
- دورة: اتفاقيات مستوى الخدمة (SLA(
- دورة: فن إدارة الماتب المراسم والبروتوكولات التشريفية
- Effective Business Decisions Using Data Analysis
- Leading Strategic HR Transformation
- Security Leadership and Strategic Planning Skills
- Creative Strategic IT Leadership
- Change Management Professional (CCMP) Certification Preparation Course
- دورة: المدخل المتامل لصيانة أجهزة الحاسب الال
- دورة: حماية الشخصيات الهامة ‐ المؤتمرات والاحتفالات
- دورة: ادارة ، تنظيم ومتابعة أعمال اللجان والاجتماعات والمؤتمرات
- دورة: هندسة السلامة والتنبؤ وتقييم المخاطر
- Course: NSE7 - FortiGate III Enterprise Firewall
- Course: Advanced High Performance Leadership and Management Master Class
لا تفوت الفرصة لتحسين مهاراتك وتطوير مستقبلك المهني!
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