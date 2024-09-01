دورة الرؤية الإستراتيجية:المبادرات و تحـسين الأداء واتخاذ:دورات فى الإدارة والقيادة مركزITR

اياد شادى ITR
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 1 سبتمبر 2024
- المشاركات
- 11
- نقاط التفاعل
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- النقاط
- 2
- الجنس
- ذكر
يتشرف منتجع التدريب الدولي ITR بتقديم دورات فى مجال الإدارة والقيادة 2023
التى سوف تعقد خلال العام 2023 & 2024
يمكنكم التسجيل او الاستفسارعلى الدورة الان………………
أو ( للتواصل والإستفسار ومعرفة المحتوي العلمى ) يرجى الاتصال بـ الأستاذ : شــــادى محمد
Mob & What’s App: 002 01278655999
Email : shady@itregy.com
Website: www.itregy.com
يحصل المتدرب على شهادة معتمدة من منتجع التدريب الدولي + شهادة جامعة كامبردج البريطانية
تفاصيل
أماكن الإنعقاد :
القاهرة – دبـــــي – جده – الرياض – شرم الشيخ – اسطنبول – ماليزيا – طوكيو - الاسكندرية
Facebook , Instagram
……………………………………………………………………
الدورات التدريبية المقدمة فى مجال [URL="https://itregy.com/training-specialty/1/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9"]الإدارة والقيادة
دورة الكفاءة الإدارية فى إعادة التخطيط وهندسة نظم العمل وتحقيق الجودة الشاملة
دورة المهارات الإشرافية المتقدمة وتعزيز بيئة العمل بالجودة والتميز
دورة استراتيجيات التخطيط والتنظيم الادارى والتوجيه و إدارة الأزمات
دورة تحسين الفعالية الإدارية للمديرين التنفيذيين
دورة افضل الممارسات والتميز فى القيادة وادارة الأداء والتوجيه لانجاز الاهداف
دورة المتابعة وتوفير الوقت والحد من التوتر وخفض الإجهاد التنظيمي
دورة الاتجاهات التنظيمية الابتكارية لتطوير اساليب العمل وتطبيقاتها وفق معايير التميز المؤسسىEFQM
دورة الابداع والابتكار في التخطيط والمتابعة والريادة في العمل
دبلوم تحسين الفعالية الإدارية للمديرين التنفيذين
برنامج محترف الأعمال CBP
أو ( للتواصل والإستفسار ومعرفة المحتوي العلمى ) يرجى الاتصال بـ الأستاذ : شــــادى محمد
Mob & What’s App: 002 01278655999
Email : shady@itregy.com
Website: www.itregy.com
ولكم جزيل الشكر والإحترام
التى سوف تعقد خلال العام 2023 & 2024
يمكنكم التسجيل او الاستفسارعلى الدورة الان………………
أو ( للتواصل والإستفسار ومعرفة المحتوي العلمى ) يرجى الاتصال بـ الأستاذ : شــــادى محمد
Mob & What’s App: 002 01278655999
Email : shady@itregy.com
Website: www.itregy.com
يحصل المتدرب على شهادة معتمدة من منتجع التدريب الدولي + شهادة جامعة كامبردج البريطانية
تفاصيل
أماكن الإنعقاد :
القاهرة – دبـــــي – جده – الرياض – شرم الشيخ – اسطنبول – ماليزيا – طوكيو - الاسكندرية
Facebook , Instagram
……………………………………………………………………
الدورات التدريبية المقدمة فى مجال [URL="https://itregy.com/training-specialty/1/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9"]الإدارة والقيادة
دورة الكفاءة الإدارية فى إعادة التخطيط وهندسة نظم العمل وتحقيق الجودة الشاملة
دورة المهارات الإشرافية المتقدمة وتعزيز بيئة العمل بالجودة والتميز
دورة استراتيجيات التخطيط والتنظيم الادارى والتوجيه و إدارة الأزمات
دورة تحسين الفعالية الإدارية للمديرين التنفيذيين
دورة افضل الممارسات والتميز فى القيادة وادارة الأداء والتوجيه لانجاز الاهداف
دورة المتابعة وتوفير الوقت والحد من التوتر وخفض الإجهاد التنظيمي
دورة الاتجاهات التنظيمية الابتكارية لتطوير اساليب العمل وتطبيقاتها وفق معايير التميز المؤسسىEFQM
دورة الابداع والابتكار في التخطيط والمتابعة والريادة في العمل
دبلوم تحسين الفعالية الإدارية للمديرين التنفيذين
برنامج محترف الأعمال CBP
أو ( للتواصل والإستفسار ومعرفة المحتوي العلمى ) يرجى الاتصال بـ الأستاذ : شــــادى محمد
Mob & What’s App: 002 01278655999
Email : shady@itregy.com
Website: www.itregy.com
ولكم جزيل الشكر والإحترام