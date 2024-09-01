دورة مقيّم الموارد البشرية المعتمد:دورات فى مجال الموارد البشرية والتدريب مركزITR

اياد شادى ITR
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 1 سبتمبر 2024
- المشاركات
- 11
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- ذكر
يتشرف مركز منتجع التدريب الدولي ITR بتقديم دورات فى مجال الموارد البشرية والتدريب 2023
التى سوف تعقد خلال العام 2023 & 2024
يمكنكم التسجيل او الاستفسارعلى الدورة الان .........................
أو ( للتواصل والإستفسار ومعرفة المحتوي العلمى ) يرجى الاتصال بـ الأستاذ : شــــادى محمد
Mob & What’s App: 002 01278655999
Email : shady@itregy.com
Website: www.itregy.com
يحصل المتدرب على شهادة معتمدة من منتجع التدريب الدولي + شهادة جامعة كامبردج البريطانية
أماكن الإنعقاد :
القاهرة – دبـــــي – جده – الرياض – شرم الشيخ – اسطنبول – ماليزيا – طوكيو - الاسكندرية
…………………………………………………………………………
الدورات المقدمة فى مجال الموارد البشرية والتدريب
دورة إدارة الموارد البشرية
دورة محلل الموارد البشرية المعتمد
دورة استراتيجيات الاستقطاب والمقابلة والاختيار
دورة شهادة في تطوير الكفاءات وتنفيذها
دورة إدارة الأداء: تحديد الأهداف وإجراء التقييم
دورة الأخصائي المعتمد في الموارد البشرية: من المفهوم التقليدي إلى الشراكة في العمل
تطوير وتصميم اجراءات العمل ومقاييس الاداء ( kpi )
دورة الأخصائي المعتمد في إدارة المواهب
دورة الأخصائي المعتمد في التطوير المؤسسي
دورة أخصائي الموارد البشرية شريك الأعمال: الأدوار والمسؤوليات والكفاءات
دورة شهادة في تخطيط رأس المال البشري
دورة التطوير المهني والتخطيط للتعاقب الوظيفي
دورة الأخصائي المعتمد في التدريب والتطوير
دورة المهارات المهنية لموظفي إدارة الموارد البشرية
دورة شهادة في تصميم البرامج التعليمية
دورة إجمالي المكافآت وتحليلات مخزون القدرات البشرية (ACHRM)
أو ( للتواصل والإستفسار ومعرفة المحتوي العلمى ) يرجى الاتصال بـ الأستاذ : شــــادى محمد
Mob & What’s App: 002 01278655999
Email : shady@itregy.com
Website: www.itregy.com
التى سوف تعقد خلال العام 2023 & 2024
يمكنكم التسجيل او الاستفسارعلى الدورة الان .........................
أو ( للتواصل والإستفسار ومعرفة المحتوي العلمى ) يرجى الاتصال بـ الأستاذ : شــــادى محمد
Mob & What’s App: 002 01278655999
Email : shady@itregy.com
Website: www.itregy.com
يحصل المتدرب على شهادة معتمدة من منتجع التدريب الدولي + شهادة جامعة كامبردج البريطانية
أماكن الإنعقاد :
القاهرة – دبـــــي – جده – الرياض – شرم الشيخ – اسطنبول – ماليزيا – طوكيو - الاسكندرية
…………………………………………………………………………
الدورات المقدمة فى مجال الموارد البشرية والتدريب
دورة إدارة الموارد البشرية
دورة محلل الموارد البشرية المعتمد
دورة استراتيجيات الاستقطاب والمقابلة والاختيار
دورة شهادة في تطوير الكفاءات وتنفيذها
دورة إدارة الأداء: تحديد الأهداف وإجراء التقييم
دورة الأخصائي المعتمد في الموارد البشرية: من المفهوم التقليدي إلى الشراكة في العمل
تطوير وتصميم اجراءات العمل ومقاييس الاداء ( kpi )
دورة الأخصائي المعتمد في إدارة المواهب
دورة الأخصائي المعتمد في التطوير المؤسسي
دورة أخصائي الموارد البشرية شريك الأعمال: الأدوار والمسؤوليات والكفاءات
دورة شهادة في تخطيط رأس المال البشري
دورة التطوير المهني والتخطيط للتعاقب الوظيفي
دورة الأخصائي المعتمد في التدريب والتطوير
دورة المهارات المهنية لموظفي إدارة الموارد البشرية
دورة شهادة في تصميم البرامج التعليمية
دورة إجمالي المكافآت وتحليلات مخزون القدرات البشرية (ACHRM)
أو ( للتواصل والإستفسار ومعرفة المحتوي العلمى ) يرجى الاتصال بـ الأستاذ : شــــادى محمد
Mob & What’s App: 002 01278655999
Email : shady@itregy.com
Website: www.itregy.com