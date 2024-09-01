دورة التحليل الإحصائي لنظم الجودة - SPSS:دورات فى مجال الجودة والأنتاجية مركزITR

اياد شادى ITR
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 1 سبتمبر 2024
- المشاركات
- 11
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- ذكر
يتشرف مركز منتجع التدريب الدولي ITR بتقديم دورات فى مجال دورات الجودة والإنتاجية
التى سوف تعقد خلال العام 2023 & 2024
يمكنكم التسجيل او الاستفسارعلى الدورة الان .........................
أو ( للتواصل والإستفسار ومعرفة المحتوي العلمى ) يرجى الاتصال بـ الأستاذ : شــــادى محمد
Mob & What’s App: 002 01278655999
Email : shady@itregy.com
Website: www.itregy.com
يحصل المتدرب على شهادة معتمدة من منتجع التدريب الدولي + شهادة جامعة كامبردج البريطانية
أماكن الإنعقاد :
القاهرة – دبـــــي – جده – الرياض – شرم الشيخ – اسطنبول – ماليزيا – طوكيو - الاسكندرية
………………………………………………………………………
الدورات المقدمة فى مجال
دورات الجودة والإنتاجية :
دورة الحزام الأصفر المعتمدة في سداسية سيجما
دورة أدوات منهجية Lean: الحد من الهدر، وتقليل وقت الدورة، ونموذج كايزن
دورة الأخصائي المعتمد في إدارة نظم الجودة
دورة الحزام الأخضر المعتمدة في سداسية سيجما
دورة تطبيق أدوات مراقبة العمليات الإحصائية (Spc) وقدرة العمليات والأداء، والأدوات السبع لمراقبة الجودة
دورة تحسين الانتاجية من خلال تحسين الجودة وخفض التكاليف
دورة إدارة الجودة الشاملة: أدوات التحسين المستمر
أو ( للتواصل والإستفسار ومعرفة المحتوي العلمى ) يرجى الاتصال بـ الأستاذ : شــــادى محمد
Mob & What’s App: 002 01278655999
Email : shady@itregy.com
Website: www.itregy.com
ولكم جزيل الشكر والإحترام
التى سوف تعقد خلال العام 2023 & 2024
يمكنكم التسجيل او الاستفسارعلى الدورة الان .........................
أو ( للتواصل والإستفسار ومعرفة المحتوي العلمى ) يرجى الاتصال بـ الأستاذ : شــــادى محمد
Mob & What’s App: 002 01278655999
Email : shady@itregy.com
Website: www.itregy.com
يحصل المتدرب على شهادة معتمدة من منتجع التدريب الدولي + شهادة جامعة كامبردج البريطانية
أماكن الإنعقاد :
القاهرة – دبـــــي – جده – الرياض – شرم الشيخ – اسطنبول – ماليزيا – طوكيو - الاسكندرية
………………………………………………………………………
الدورات المقدمة فى مجال
دورات الجودة والإنتاجية :
دورة الحزام الأصفر المعتمدة في سداسية سيجما
دورة أدوات منهجية Lean: الحد من الهدر، وتقليل وقت الدورة، ونموذج كايزن
دورة الأخصائي المعتمد في إدارة نظم الجودة
دورة الحزام الأخضر المعتمدة في سداسية سيجما
دورة تطبيق أدوات مراقبة العمليات الإحصائية (Spc) وقدرة العمليات والأداء، والأدوات السبع لمراقبة الجودة
دورة تحسين الانتاجية من خلال تحسين الجودة وخفض التكاليف
دورة إدارة الجودة الشاملة: أدوات التحسين المستمر
أو ( للتواصل والإستفسار ومعرفة المحتوي العلمى ) يرجى الاتصال بـ الأستاذ : شــــادى محمد
Mob & What’s App: 002 01278655999
Email : shady@itregy.com
Website: www.itregy.com
ولكم جزيل الشكر والإحترام