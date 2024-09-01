دورة الأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات:دورات تدريبية فى مجال الجودة والأنتاجية مركزITR

ا

اياد شادى ITR

:: عضو منتسِب ::
إنضم
1 سبتمبر 2024
المشاركات
11
نقاط التفاعل
0
النقاط
2
الجنس
ذكر
يتشرف مركز منتجع التدريب الدولي ITR بتقديم دورات فى مجال دورات الجودة والإنتاجية
التى سوف تعقد خلال العام 2023 & 2024
يمكنكم التسجيل او الاستفسارعلى الدورة الان .........................
أو ( للتواصل والإستفسار ومعرفة المحتوي العلمى ) يرجى الاتصال بـ الأستاذ : شــــادى محمد
Mob & What’s App: 002 01278655999
Email : shady@itregy.com
Website: www.itregy.com



يحصل المتدرب على شهادة معتمدة من منتجع التدريب الدولي + شهادة جامعة كامبردج البريطانية
أماكن الإنعقاد :
القاهرة – دبـــــي – جده – الرياض – شرم الشيخ – اسطنبول – ماليزيا – طوكيو - الاسكندرية
………………………………………………………………………

الدورات المقدمة فى مجال
دورات الجودة والإنتاجية :

دورة الحزام الأصفر المعتمدة في سداسية سيجما

دورة أدوات منهجية Lean: الحد من الهدر، وتقليل وقت الدورة، ونموذج كايزن

دورة الأخصائي المعتمد في إدارة نظم الجودة

دورة الحزام الأخضر المعتمدة في سداسية سيجما

دورة تطبيق أدوات مراقبة العمليات الإحصائية (Spc) وقدرة العمليات والأداء، والأدوات السبع لمراقبة الجودة

دورة تحسين الانتاجية من خلال تحسين الجودة وخفض التكاليف

دورة إدارة الجودة الشاملة: أدوات التحسين المستمر

أو ( للتواصل والإستفسار ومعرفة المحتوي العلمى ) يرجى الاتصال بـ الأستاذ : شــــادى محمد
Mob & What’s App: 002 01278655999
Email : shady@itregy.com
Website: www.itregy.com



ولكم جزيل الشكر والإحترام
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.

المواضيع المشابهة

ا
دورة التحليل الإحصائي لنظم الجودة - SPSS:دورات فى مجال الجودة والأنتاجية مركزITR
المشاركات
0
المشاهدات
1
اياد شادى ITR
ا
ا
دورة إدارة وتنسيق الدورات التدريبية:دورات فى الموارد البشرية مركزITR
المشاركات
0
المشاهدات
1
اياد شادى ITR
ا
ا
دورة المهارات القيادية المتقدمة:دورات فى مجال الإدارة والقيادة مركزITR
المشاركات
0
المشاهدات
7
اياد شادى ITR
ا
ا
دورة مقيّم الموارد البشرية المعتمد:دورات فى مجال الموارد البشرية والتدريب مركزITR
المشاركات
0
المشاهدات
2
اياد شادى ITR
ا
ا
دورة الإدارة المتقدمة لمنظومة التميز:دورات فى مجال السكرتارية والمكاتب مركزITR
المشاركات
0
المشاهدات
9
اياد شادى ITR
ا
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top