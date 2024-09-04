أساليب وتطوير إدارة خدمات الاسكان

ر

رغد رمضان

:: عضو منتسِب ::
إنضم
3 سبتمبر 2024
المشاركات
2
نقاط التفاعل
0
النقاط
0
الجنس
أنثى
تتشرف الاكاديميه االاسكندنافيه للتدريب والتطوير بدعوتكم للانضمام لنا عبر

دوراتنا التدريبية للربع الأخير من سنه 2024 والتي يتم انعقادها على مدار العام وتشمل :

/ الهندسة - المحاسبة – الموارد البشرية – إدارة المشاريع – المشتريات والمخازن

الأمن والسلامة المهنية – الإدارة والتطوير الذاتي – السكرتاريا وإدارة المكاتب – العلاقات العامة والاعلام

وغيرها من البرامج التدريبية المتخصصة

أحدث الدورات التدريبية داخل وخارج المملكة وفي جميع أنحاء العالم

يسعدنا تواصلكم معنا للاستفسار والتسجيل

منسقة التدريب / رغدة رمــــــضان

00201014864695

Raghda@scandinavianacademy.net



( دورات إدارة وصيانة الاصول والعقارات والتخطيط العمراني )

  • التكنولوجيا المتقدمة لعمليات الصيانة والتشغيل للمباني والمنشآت
  • البرنامج المتكامل في إدارة الأملاك العقارية
  • الآليات الحديثة في التطوير العقاري
  • البرنامج المتكامل في إدارة الإسكان والمباني
  • مهارات إدارة العقارات والممتلكات
  • دراسات الجدوى العقارية
  • طرق التقييم العقاري
  • إدارة الأملاك العقارية
  • أساليب وتطوير إدارة خدمات الاسكان
  • مهارات الإشراف على البناء، الطريقة المهنية لإدارة المشاريع
  • المواد والتكنولوجيا المتقدمة في صناعة ، اصلاح وحماية الخرسانة
  • البرنامج المتكامل في إدارة المرافق
  • الطرق الحديثة للرقابة والتفتيش على أعمال الحفريات
  • الفكر المتقدم والنظم العالمية المحدثة لإدارة وصيانة المباني والمنشآت (إدارة وصيانة الأصول)
  • الإدارة الذكية للتنمية العمرانية ودورها في بناء مدن المعرفة
  • التكنولوجيا المتقدمة لعمليات صيانة الأصول والمنشآت
  • الصيانة الوقائية للمباني والمنشآت
  • النظم المتقدمة لادارة وصيانة الاصول
  • النظم والتقنيات المتقدمة في صيانة المنشآت والمرافق وسلامة الأصول
  • المنظومة المتكاملة لإدارة البلديات وتطوير المدن بالمعايير العالمية
  • أسس إدارة العقارات ومقومات التقييم والاستثمار
  • الاتجاهات الحديثة في إدارة العقارات
  • سلامة الأنفاق والمنشآت تحت الأرض
  • الإستراتيجيات الحديثة في إدارة الممتلكات
  • التميز والإبداع في إدارة الأصول والممتلكات في الشركات


خصومات للهئيات والوزرات -عروض خاصة

شعارنا الدائم: (تدريب احترافي لمعرفة مستدامة)



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