تتشرف الاكاديميه االاسكندنافيه للتدريب والتطوير بدعوتكم للانضمام لنا عبر
دوراتنا التدريبية للربع الأخير من سنه 2024 والتي يتم انعقادها على مدار العام وتشمل :
/ الهندسة - المحاسبة – الموارد البشرية – إدارة المشاريع – المشتريات والمخازن
الأمن والسلامة المهنية – الإدارة والتطوير الذاتي – السكرتاريا وإدارة المكاتب – العلاقات العامة والاعلام
وغيرها من البرامج التدريبية المتخصصة
أحدث الدورات التدريبية داخل وخارج المملكة وفي جميع أنحاء العالم
يسعدنا تواصلكم معنا للاستفسار والتسجيل
منسقة التدريب / رغدة رمــــــضان
00201014864695
دوراتنا التدريبية للربع الأخير من سنه 2024 والتي يتم انعقادها على مدار العام وتشمل :
/ الهندسة - المحاسبة – الموارد البشرية – إدارة المشاريع – المشتريات والمخازن
الأمن والسلامة المهنية – الإدارة والتطوير الذاتي – السكرتاريا وإدارة المكاتب – العلاقات العامة والاعلام
وغيرها من البرامج التدريبية المتخصصة
أحدث الدورات التدريبية داخل وخارج المملكة وفي جميع أنحاء العالم
يسعدنا تواصلكم معنا للاستفسار والتسجيل
منسقة التدريب / رغدة رمــــــضان
00201014864695
Raghda@scandinavianacademy.net
( دورات إدارة وصيانة الاصول والعقارات والتخطيط العمراني )
- التكنولوجيا المتقدمة لعمليات الصيانة والتشغيل للمباني والمنشآت
- البرنامج المتكامل في إدارة الأملاك العقارية
- الآليات الحديثة في التطوير العقاري
- البرنامج المتكامل في إدارة الإسكان والمباني
- مهارات إدارة العقارات والممتلكات
- دراسات الجدوى العقارية
- طرق التقييم العقاري
- إدارة الأملاك العقارية
- أساليب وتطوير إدارة خدمات الاسكان
- مهارات الإشراف على البناء، الطريقة المهنية لإدارة المشاريع
- المواد والتكنولوجيا المتقدمة في صناعة ، اصلاح وحماية الخرسانة
- البرنامج المتكامل في إدارة المرافق
- الطرق الحديثة للرقابة والتفتيش على أعمال الحفريات
- الفكر المتقدم والنظم العالمية المحدثة لإدارة وصيانة المباني والمنشآت (إدارة وصيانة الأصول)
- الإدارة الذكية للتنمية العمرانية ودورها في بناء مدن المعرفة
- التكنولوجيا المتقدمة لعمليات صيانة الأصول والمنشآت
- الصيانة الوقائية للمباني والمنشآت
- النظم المتقدمة لادارة وصيانة الاصول
- النظم والتقنيات المتقدمة في صيانة المنشآت والمرافق وسلامة الأصول
- المنظومة المتكاملة لإدارة البلديات وتطوير المدن بالمعايير العالمية
- أسس إدارة العقارات ومقومات التقييم والاستثمار
- الاتجاهات الحديثة في إدارة العقارات
- سلامة الأنفاق والمنشآت تحت الأرض
- الإستراتيجيات الحديثة في إدارة الممتلكات
- التميز والإبداع في إدارة الأصول والممتلكات في الشركات
خصومات للهئيات والوزرات -عروض خاصة
شعارنا الدائم: (تدريب احترافي لمعرفة مستدامة)
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شعارنا الدائم: (تدريب احترافي لمعرفة مستدامة)
#دورات #الموارد_البشرية و #شؤون_الموظفين | #دورات #الإدارة_الاستراتيجية و #الإبداع_والتميز_المؤسسي | #دورات #الإدارة_القيادة و #الجودة_الإدارية | #دورات #السكرتارية و #إدارة المكاتب | #دورات_الادارة_الالكترونية و #الحوكمة | #دورات_المكتبات_وإدارة_المع لومات_والأرشفة | #دورات_الإدارة_اليابانية_وت طبيقاتها | #دورات_التسويق_والمبيعات_وخ دمة_العملاء | #دورات_الهندسة | #دورات_المحاسبة_المالية | #دورات_العلاقات_العامة_والد بلوماسية | #دورات_القانون | #دورات_البيئة | #دورات_الجودة | #دورات_سلامة_الغذاء | #دورات_الصحة_المستشفيات | #دورات_الامن #دورات_سياسات_وقوانين_العمل _والخدمة_المدنية | #دورات_الملكية_الفكرية | #دورات_السلامة_والصحة_ المهنية | #دورات_الدفاع_المدنى_والاطف | #دورات_الازمات_والكوارث