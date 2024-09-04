تتشرف الاكاديميه االاسكندنافيه للتدريب والتطوير بدعوتكم للانضمام لنا عبر



دوراتنا التدريبية للربع الأخير من سنه 2024 والتي يتم انعقادها على مدار العام وتشمل :



/ الهندسة - المحاسبة – الموارد البشرية – إدارة المشاريع – المشتريات والمخازن



الأمن والسلامة المهنية – الإدارة والتطوير الذاتي – السكرتاريا وإدارة المكاتب – العلاقات العامة والاعلام



وغيرها من البرامج التدريبية المتخصصة



أحدث الدورات التدريبية داخل وخارج المملكة وفي جميع أنحاء العالم



يسعدنا تواصلكم معنا للاستفسار والتسجيل



منسقة التدريب / رغدة رمــــــضان



00201014864695​

( دورات إدارة وصيانة الاصول والعقارات والتخطيط العمراني ) ​

التكنولوجيا المتقدمة لعمليات الصيانة والتشغيل للمباني والمنشآت

البرنامج المتكامل في إدارة الأملاك العقارية

الآليات الحديثة في التطوير العقاري

البرنامج المتكامل في إدارة الإسكان والمباني

مهارات إدارة العقارات والممتلكات

دراسات الجدوى العقارية

طرق التقييم العقاري

إدارة الأملاك العقارية

أساليب وتطوير إدارة خدمات الاسكان

مهارات الإشراف على البناء، الطريقة المهنية لإدارة المشاريع

المواد والتكنولوجيا المتقدمة في صناعة ، اصلاح وحماية الخرسانة

البرنامج المتكامل في إدارة المرافق

الطرق الحديثة للرقابة والتفتيش على أعمال الحفريات

الفكر المتقدم والنظم العالمية المحدثة لإدارة وصيانة المباني والمنشآت (إدارة وصيانة الأصول)

الإدارة الذكية للتنمية العمرانية ودورها في بناء مدن المعرفة

التكنولوجيا المتقدمة لعمليات صيانة الأصول والمنشآت

الصيانة الوقائية للمباني والمنشآت

النظم المتقدمة لادارة وصيانة الاصول

النظم والتقنيات المتقدمة في صيانة المنشآت والمرافق وسلامة الأصول

المنظومة المتكاملة لإدارة البلديات وتطوير المدن بالمعايير العالمية

أسس إدارة العقارات ومقومات التقييم والاستثمار

الاتجاهات الحديثة في إدارة العقارات

سلامة الأنفاق والمنشآت تحت الأرض

الإستراتيجيات الحديثة في إدارة الممتلكات

التميز والإبداع في إدارة الأصول والممتلكات في الشركات

خصومات للهئيات والوزرات -عروض خاصة



شعارنا الدائم: (تدريب احترافي لمعرفة مستدامة)







#دورات #الموارد_البشرية و #شؤون_الموظفين | #دورات #الإدارة_الاستراتيجية و #الإبداع_والتميز_المؤسسي | #دورات #الإدارة_القيادة و #الجودة_الإدارية | #دورات #السكرتارية و #إدارة المكاتب | #دورات_الادارة_الالكترونية و #الحوكمة | #دورات_المكتبات_وإدارة_المع لومات_والأرشفة | #دورات_الإدارة_اليابانية_وت طبيقاتها | #دورات_التسويق_والمبيعات_وخ دمة_العملاء | #دورات_الهندسة | #دورات_المحاسبة_المالية | #دورات_العلاقات_العامة_والد بلوماسية | #دورات_القانون | #دورات_البيئة | #دورات_الجودة | #دورات_سلامة_الغذاء | #دورات_الصحة_المستشفيات | #دورات_الامن #دورات_سياسات_وقوانين_العمل _والخدمة_المدنية | #دورات_الملكية_الفكرية | #دورات_السلامة_والصحة_ المهنية | #دورات_الدفاع_المدنى_والاطف | #دورات_الازمات_والكوارث​