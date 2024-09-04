تنمية وتطوير مهارات الإدارة الوسطى

تتشرف الاكاديميه االاسكندنافيه للتدريب والتطوير بدعوتكم للانضمام لنا عبر

دوراتنا التدريبية للربع الأخير من سنه 2024 والتي يتم انعقادها على مدار العام وتشمل :

/ الهندسة - المحاسبة – الموارد البشرية – إدارة المشاريع – المشتريات والمخازن

الأمن والسلامة المهنية – الإدارة والتطوير الذاتي – السكرتاريا وإدارة المكاتب – العلاقات العامة والاعلام

وغيرها من البرامج التدريبية المتخصصة

أحدث الدورات التدريبية داخل وخارج المملكة وفي جميع أنحاء العالم

يسعدنا تواصلكم معنا للاستفسار والتسجيل

منسقة التدريب / رغدة رمــــــضان

00201014864695

Raghda@scandinavianacademy.net

(الدورات الإدارية )​

  • اعداد الخطط الاستراتيجية والإبداع في بيئات تنافسية
  • الهندسة الإدارية بمفهوم بطاقة الأداء المتوازن B.S.C ومنهجية 6SIGMA
  • التخطيط الاستراتيجي الإبتكاري ومؤشرات قياس الأداء الرئيسية (KPI) وبطاقات الأداء المتوازنة
  • تطوير مؤشرات الأداء وقياس النتائج في الأجهزة الحكومية وشبه الحكومية
  • الكفاءة في التنظيم والإشراف وتيسير الأعمال
  • إدارة، تنظيم ومتابعة أعمال اللجان والاجتماعات والمؤتمرات
  • التوجه الإداري المتقدم لتطوير كفاءة نظم العمل الوظيفية وتبسيط الإجراءات
  • ﻣﻮاﺻﻔﺔ اﻷﻳﺰو اﻟﺠﺪﻳﺪة 9001:2015
  • الإبداع الإدارى في التنظيم والتخطيط والتنسيق
  • حوكمة المؤسسات: الأسس والسياسات وأفضل الممارسات
  • الإبداع الإداري وتميز إدارة المعرفة في منظومة العمل
  • التميز في الأداء من خلال المقارنة المعيارية
  • إدارة المخاطر أيزو 31000
  • الإتجاهات التنظيمية الإبتكارية وتطبيقاتها لتطوير أساليب العمل وفق معايير التميز المؤسسي
  • التخطيط الاستراتيجي، الإدارة الاستراتيجية، التنظيم الإداري، التوجيه، إدارة الأزمات وحل المشكلات
  • الإعداد التنظيمي الإبتكاري لتطوير الممارسات التنافسية للفرق ومجموعات العمل
  • هندسة الإبداع والإبتكار وبناء الثقافة التنظيمية لتعزيز الفعالية الإدارية
  • الأساليب الحديثة لتبسيط إجراءات نظم العمل في ظل منهج الجودة الشاملة
  • الجودة الإدارية الشاملة في قيادة فرق العمل وإدارة الأعمال بروح الفريق الواحد
  • المدخل المتكامل لإدارة التغيير ومهارات التطوير والتحسين المستمر
  • إدارة، تطوير ومتابعة إجراءات العمل وفق المعايير الإدارية
  • صياغة الإستراتيجية ووضع الأهداف ورسم السياسات
  • المنهج الاوربي في التميز الإداري والتنظيمي والتطوير الإستراتيجي للعمل وتبسيط الإجراءات
  • الإدارة المتقدمة في التفويض والتحفيز والتغلب على الإختلالات الوظيفية
  • الإبتكار والإبداع الإداري وفقا لمعايير الجودة العالمية
  • المهارات المتقدمة في توجيه وتحفيز وتمكين فرق العمل لبناء بيئة عمل عالية الأداء
  • الهندسة الإدارية وتطبيقات بطاقة الأداء المتوازن والتخطيط الاستراتيجي
  • تطبيقات إدارة الجودة الشاملة وتطوير الأداء باستخدام 6 سيجما
  • تطوير الإستراتيجيات الإدارية لتقييم وتطوير أداء المنظمات باستخدام بطاقات الأداء
  • تقنيات تقييم وتطوير الأداء باستخدام بطاقات الأداء المتوازن ومنهجية ستة سيجما
  • التميز والإبداع في إعادة هندسة العمليات الإدارية وإعادة بناء المنظمة
  • استنساخ البيئات الإدارية من جينات المنظمات النموذجية وهندسة التطوير العام
  • مهارات التخطيط الإستراتيجي للتحول المؤسسي نحو الجودة الشاملة
  • معايير التميز الوظيفي والكفاءة في تطوير وتنفيذ خطط العمل
  • فن الخدمة المتميزة وتبسيط الإجراءات الإدارية باستخدام التقنيات الحديثة
  • تحقيق الإبداع الوظيفي وصياغة استراتيجية التميز والتفكير الإبداعي
  • إدارة التمكين والتحفيز والتفويض وتطوير روح الفريق كأساس لبناء المدراء
  • المنهج المتكامل للإدارة المتفوقة باستخدام أحدث نظريات علم الإدارة
  • الولاء المؤسسي وأساليب التحفيز والتأثير في المرؤوسين
  • تطبيقات نظرية TRIZ في الإدارة
  • استخدام التحليل الرباعي في الإدارة الإستراتيجية
  • تقنيات إدارة الأداء وسياسات التحفيز للأفراد وفرق العمل
  • إدارة التميز وتقنيات الجودة الإدارية
  • مهارات تبسيط الإجراءات والقضاء على الروتين الوظيفي في ظل الإدارة الإلكترونية
  • تنمية وتطوير مهارات الإدارة الوسطى
  • المهارات المتكاملة، الإبداعية والمتميزة في إدارة الخدمات المساندة
  • التخطيط والإدارة الاستراتيجية وإدارة الأزمات وحل المشكلات
  • الجدارة الإشرافية وإعداد الاستراتيجيات الإبداعية في العمل
  • تنمية المهارات الإشرافية، الذكاء الإبداعي، مهارات الكفاءة، الكفاية، الفعالية للمشرفين
  • التقنيات الإدارية المتقدمة لتطوير خرائط سير العمل وتبسيط الإجراءات
  • أفضل ممارسات التفكير الإبداعي وكفاءة تطوير وتنفيذ خطط العمل
  • مهارات الإدارة الاستراتيجية وكفاءة الاتصالات الإدارية
  • إدارة الاستراتيجية في القطاع العام
  • المدير التنفيذي والاستراتيجي، المبدع والممارس
  • العبقرية الإدارية والتفكير الإبتكاري والتحليلي في تميز بيئة العمل
  • تحقيق الإبداع الوظيفي وصياغة إستراتيجيات التميز والتفكير الإبداعي
  • تعزيز منظومة أخلاقيات العمل للوصول الى جودة وكفاءة التميز في الأداء الوظيفي
  • التميز الإداري في ديناميكية التفكير الوظيفي الاستراتيجي، الإبداعي والابتكاري




خصومات للهئيات والوزرات -عروض خاصة

شعارنا الدائم: (تدريب احترافي لمعرفة مستدامة)

#دورات #الموارد_البشرية و #شؤون_الموظفين | #دورات #الإدارة_الاستراتيجية و #الإبداع_والتميز_المؤسسي | #دورات #الإدارة_القيادة و #الجودة_الإدارية | #دورات #السكرتارية و #إدارة المكاتب | #دورات_الادارة_الالكترونية و #الحوكمة | #دورات_المكتبات_وإدارة_المع لومات_والأرشفة | #دورات_الإدارة_اليابانية_وت طبيقاتها | #دورات_التسويق_والمبيعات_وخ دمة_العملاء | #دورات_الهندسة | #دورات_المحاسبة_المالية | #دورات_العلاقات_العامة_والد بلوماسية | #دورات_القانون | #دورات_البيئة | #دورات_الجودة | #دورات_سلامة_الغذاء | #دورات_الصحة_المستشفيات | #دورات_الامن #دورات_سياسات_وقوانين_العمل _والخدمة_المدنية | #دورات_الملكية_الفكرية | #دورات_السلامة_والصحة_ المهنية | #دورات_الدفاع_المدنى_والاطف اء | #دورات_الازمات_والكوارث
 
إضغط للتوسيع...
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.

المواضيع المشابهة

د
استخدام نظرية (TRIZ) في التنمية البشرية لدى الطلاب لتعلم المواد الدراسية
المشاركات
2
المشاهدات
400
د.زهران لحويقلي
د
إلياس
مذكرات في ادارة الاعمال
المشاركات
8
المشاهدات
12K
إلياس
إلياس
ا
جامعة المدينة العالمية تحييكم
المشاركات
0
المشاهدات
701
اميرة صلاح
ا
م
برنامج دورات شهر يونيو 2013 (من شركة بروتيك لحلول التدريب والاستشارات )
المشاركات
1
المشاهدات
1K
x2walidx2
X
A
مواضيع اقتصادية
المشاركات
1
المشاهدات
2K
aissalik
A
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top