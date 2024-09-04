تنمية وتطوير مهارات الإدارة الوسطى

تتشرف الاكاديميه االاسكندنافيه للتدريب والتطوير بدعوتكم للانضمام لنا عبر
دوراتنا التدريبية للربع الأخير من سنه 2024 والتي يتم انعقادها على مدار العام وتشمل :
/ الهندسة - المحاسبة – الموارد البشرية – إدارة المشاريع – المشتريات والمخازن
الأمن والسلامة المهنية – الإدارة والتطوير الذاتي – السكرتاريا وإدارة المكاتب – العلاقات العامة والاعلام
وغيرها من البرامج التدريبية المتخصصة
أحدث الدورات التدريبية داخل وخارج المملكة وفي جميع أنحاء العالم
يسعدنا تواصلكم معنا للاستفسار والتسجيل
منسقة التدريب / رغدة رمــــــضان
00201014864695
Raghda@scandinavianacademy.net
دوراتنا التدريبية للربع الأخير من سنه 2024 والتي يتم انعقادها على مدار العام وتشمل :
/ الهندسة - المحاسبة – الموارد البشرية – إدارة المشاريع – المشتريات والمخازن
الأمن والسلامة المهنية – الإدارة والتطوير الذاتي – السكرتاريا وإدارة المكاتب – العلاقات العامة والاعلام
وغيرها من البرامج التدريبية المتخصصة
أحدث الدورات التدريبية داخل وخارج المملكة وفي جميع أنحاء العالم
يسعدنا تواصلكم معنا للاستفسار والتسجيل
منسقة التدريب / رغدة رمــــــضان
00201014864695
Raghda@scandinavianacademy.net
(الدورات الإدارية )
- اعداد الخطط الاستراتيجية والإبداع في بيئات تنافسية
- الهندسة الإدارية بمفهوم بطاقة الأداء المتوازن B.S.C ومنهجية 6SIGMA
- التخطيط الاستراتيجي الإبتكاري ومؤشرات قياس الأداء الرئيسية (KPI) وبطاقات الأداء المتوازنة
- تطوير مؤشرات الأداء وقياس النتائج في الأجهزة الحكومية وشبه الحكومية
- الكفاءة في التنظيم والإشراف وتيسير الأعمال
- إدارة، تنظيم ومتابعة أعمال اللجان والاجتماعات والمؤتمرات
- التوجه الإداري المتقدم لتطوير كفاءة نظم العمل الوظيفية وتبسيط الإجراءات
- ﻣﻮاﺻﻔﺔ اﻷﻳﺰو اﻟﺠﺪﻳﺪة 9001:2015
- الإبداع الإدارى في التنظيم والتخطيط والتنسيق
- حوكمة المؤسسات: الأسس والسياسات وأفضل الممارسات
- الإبداع الإداري وتميز إدارة المعرفة في منظومة العمل
- التميز في الأداء من خلال المقارنة المعيارية
- إدارة المخاطر أيزو 31000
- الإتجاهات التنظيمية الإبتكارية وتطبيقاتها لتطوير أساليب العمل وفق معايير التميز المؤسسي
- التخطيط الاستراتيجي، الإدارة الاستراتيجية، التنظيم الإداري، التوجيه، إدارة الأزمات وحل المشكلات
- الإعداد التنظيمي الإبتكاري لتطوير الممارسات التنافسية للفرق ومجموعات العمل
- هندسة الإبداع والإبتكار وبناء الثقافة التنظيمية لتعزيز الفعالية الإدارية
- الأساليب الحديثة لتبسيط إجراءات نظم العمل في ظل منهج الجودة الشاملة
- الجودة الإدارية الشاملة في قيادة فرق العمل وإدارة الأعمال بروح الفريق الواحد
- المدخل المتكامل لإدارة التغيير ومهارات التطوير والتحسين المستمر
- إدارة، تطوير ومتابعة إجراءات العمل وفق المعايير الإدارية
- صياغة الإستراتيجية ووضع الأهداف ورسم السياسات
- المنهج الاوربي في التميز الإداري والتنظيمي والتطوير الإستراتيجي للعمل وتبسيط الإجراءات
- الإدارة المتقدمة في التفويض والتحفيز والتغلب على الإختلالات الوظيفية
- الإبتكار والإبداع الإداري وفقا لمعايير الجودة العالمية
- المهارات المتقدمة في توجيه وتحفيز وتمكين فرق العمل لبناء بيئة عمل عالية الأداء
- الهندسة الإدارية وتطبيقات بطاقة الأداء المتوازن والتخطيط الاستراتيجي
- تطبيقات إدارة الجودة الشاملة وتطوير الأداء باستخدام 6 سيجما
- تطوير الإستراتيجيات الإدارية لتقييم وتطوير أداء المنظمات باستخدام بطاقات الأداء
- تقنيات تقييم وتطوير الأداء باستخدام بطاقات الأداء المتوازن ومنهجية ستة سيجما
- التميز والإبداع في إعادة هندسة العمليات الإدارية وإعادة بناء المنظمة
- استنساخ البيئات الإدارية من جينات المنظمات النموذجية وهندسة التطوير العام
- مهارات التخطيط الإستراتيجي للتحول المؤسسي نحو الجودة الشاملة
- معايير التميز الوظيفي والكفاءة في تطوير وتنفيذ خطط العمل
- فن الخدمة المتميزة وتبسيط الإجراءات الإدارية باستخدام التقنيات الحديثة
- تحقيق الإبداع الوظيفي وصياغة استراتيجية التميز والتفكير الإبداعي
- إدارة التمكين والتحفيز والتفويض وتطوير روح الفريق كأساس لبناء المدراء
- المنهج المتكامل للإدارة المتفوقة باستخدام أحدث نظريات علم الإدارة
- الولاء المؤسسي وأساليب التحفيز والتأثير في المرؤوسين
- تطبيقات نظرية TRIZ في الإدارة
- استخدام التحليل الرباعي في الإدارة الإستراتيجية
- تقنيات إدارة الأداء وسياسات التحفيز للأفراد وفرق العمل
- إدارة التميز وتقنيات الجودة الإدارية
- مهارات تبسيط الإجراءات والقضاء على الروتين الوظيفي في ظل الإدارة الإلكترونية
- تنمية وتطوير مهارات الإدارة الوسطى
- المهارات المتكاملة، الإبداعية والمتميزة في إدارة الخدمات المساندة
- التخطيط والإدارة الاستراتيجية وإدارة الأزمات وحل المشكلات
- الجدارة الإشرافية وإعداد الاستراتيجيات الإبداعية في العمل
- تنمية المهارات الإشرافية، الذكاء الإبداعي، مهارات الكفاءة، الكفاية، الفعالية للمشرفين
- التقنيات الإدارية المتقدمة لتطوير خرائط سير العمل وتبسيط الإجراءات
- أفضل ممارسات التفكير الإبداعي وكفاءة تطوير وتنفيذ خطط العمل
- مهارات الإدارة الاستراتيجية وكفاءة الاتصالات الإدارية
- إدارة الاستراتيجية في القطاع العام
- المدير التنفيذي والاستراتيجي، المبدع والممارس
- العبقرية الإدارية والتفكير الإبتكاري والتحليلي في تميز بيئة العمل
- تحقيق الإبداع الوظيفي وصياغة إستراتيجيات التميز والتفكير الإبداعي
- تعزيز منظومة أخلاقيات العمل للوصول الى جودة وكفاءة التميز في الأداء الوظيفي
- التميز الإداري في ديناميكية التفكير الوظيفي الاستراتيجي، الإبداعي والابتكاري
خصومات للهئيات والوزرات -عروض خاصة
شعارنا الدائم: (تدريب احترافي لمعرفة مستدامة)
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