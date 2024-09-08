ساوند بيتس ساعة ذكية للرجال والنساء

ف

فارس انا

:: عضو منتسِب ::
إنضم
9 أوت 2023
المشاركات
1
نقاط التفاعل
0
النقاط
2
العمر
24
محل الإقامة
جدة
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اصدقائي الاعزاء اسعد الله مساكم

اقدم لكم ساعة ذكية 1.38 انش للرجال والنساء، 109 وضع رياضي لتتبع اللياقة البدنية مع مراقب معدل ضربات القلب والاكسجين في الدم والنوم مقاومة للماء بتصنيف IP68

لمشاهدة الصور والتفاصيل يرجي الضغط علي الرابط التالي

https://amzn.to/3APYony


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