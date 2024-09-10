هارد داخلي سامسونج 870 ايفو 4 تيرابايت

فارس انا
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اصدقائي الكرام من يبحث عن هارد دراخي سامسونج 870 ايفو 4 تيرابايت فهذا الموضوع لك تفاصيل ومميزات الهارد
هارد SSD اول ستار: يتميز أحدث 870 ايفو بأداء وموثوقية وتوافق لا جدال فيه مبني على تقنية سامسونج الرائدة. منصة الكمبيوتر: الكمبيوتر الشخصي المواصفات البيئية - الصدمات: 1,500 جيجا و0.5 مللي ثانية (نصف جيب). الأداء - التشفير: الفئة 0 (AES 256) TCG/Opal v2.0، MS eDrive (IEEE1667).
التميز في الأداء: استمتع بأداء SSD بمستوى احترافي مع 870 ايفو، مما يزيد من حد واجهة ساتا إلى سرعات متتابعة 560/530 ميجابايت/ثانية، يسرع سرعات الكتابة ويحافظ على الأداء العالي على المدى الطويل مع مخزن مؤقت متغير أكبر
موثوقية تحديد الصناعة: تلبية متطلبات كل مهمة من الحوسبة اليومية إلى معالجة الفيديو بدقة 8K، مع ما يصل إلى 2400 تيرابايت واط.
أكثر توافقًا من أي وقت مضى: تم اختبار توافق 870 ايفو للأنظمة والتطبيقات المضيفة الرئيسية، بما في ذلك الشرائح واللوحات الأم وناس وأجهزة تسجيل الفيديو
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هارد SSD اول ستار: يتميز أحدث 870 ايفو بأداء وموثوقية وتوافق لا جدال فيه مبني على تقنية سامسونج الرائدة. منصة الكمبيوتر: الكمبيوتر الشخصي المواصفات البيئية - الصدمات: 1,500 جيجا و0.5 مللي ثانية (نصف جيب). الأداء - التشفير: الفئة 0 (AES 256) TCG/Opal v2.0، MS eDrive (IEEE1667).
التميز في الأداء: استمتع بأداء SSD بمستوى احترافي مع 870 ايفو، مما يزيد من حد واجهة ساتا إلى سرعات متتابعة 560/530 ميجابايت/ثانية، يسرع سرعات الكتابة ويحافظ على الأداء العالي على المدى الطويل مع مخزن مؤقت متغير أكبر
موثوقية تحديد الصناعة: تلبية متطلبات كل مهمة من الحوسبة اليومية إلى معالجة الفيديو بدقة 8K، مع ما يصل إلى 2400 تيرابايت واط.
أكثر توافقًا من أي وقت مضى: تم اختبار توافق 870 ايفو للأنظمة والتطبيقات المضيفة الرئيسية، بما في ذلك الشرائح واللوحات الأم وناس وأجهزة تسجيل الفيديو
للإطلاع علي الصور والسعر يمكنك الضغط علي الرابط التالي
Amazon.com