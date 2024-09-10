هارد داخلي سامسونج 870 ايفو 4 تيرابايت

اصدقائي الكرام من يبحث عن هارد دراخي سامسونج 870 ايفو 4 تيرابايت فهذا الموضوع لك تفاصيل ومميزات الهاردهارد SSD اول ستار: يتميز أحدث 870 ايفو بأداء وموثوقية وتوافق لا جدال فيه مبني على تقنية سامسونج الرائدة. منصة الكمبيوتر: الكمبيوتر الشخصي المواصفات البيئية - الصدمات: 1,500 جيجا و0.5 مللي ثانية (نصف جيب). الأداء - التشفير: الفئة 0 (AES 256) TCG/Opal v2.0، MS eDrive (IEEE1667).التميز في الأداء: استمتع بأداء SSD بمستوى احترافي مع 870 ايفو، مما يزيد من حد واجهة ساتا إلى سرعات متتابعة 560/530 ميجابايت/ثانية، يسرع سرعات الكتابة ويحافظ على الأداء العالي على المدى الطويل مع مخزن مؤقت متغير أكبرموثوقية تحديد الصناعة: تلبية متطلبات كل مهمة من الحوسبة اليومية إلى معالجة الفيديو بدقة 8K، مع ما يصل إلى 2400 تيرابايت واط.أكثر توافقًا من أي وقت مضى: تم اختبار توافق 870 ايفو للأنظمة والتطبيقات المضيفة الرئيسية، بما في ذلك الشرائح واللوحات الأم وناس وأجهزة تسجيل الفيديوللإطلاع علي الصور والسعر يمكنك الضغط علي الرابط التالي