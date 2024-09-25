طائرة درون روكو مع كاميرا للبالغين بدقة 4k

فارس انا
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 9 أوت 2023
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- نقاط التفاعل
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- 2
- العمر
- 24
- محل الإقامة
- جدة
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اصدقائي الاعزاء روكو طائرة درون F11GIM2 4B مع كاميرا للبالغين بدقة 4k، متوافقة مع معرف الهوية عن بعد FAA، جيمبال بمحورين + Eis، وقت طيران 112 دقيقة، 4 بطاريات، نطاق طويل 9500 قدم، نظام تحديد المواقع ونظام تحديد المواقع العالمي, تحكم من مسافات طويلة, إرجاع تلقائي, التحكم في المسافات الطويلة, متوافق مع معرف التحكم عن بعد FAA, التحكم في التطبيق
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