جوجل بكسل 8 برو - هاتف ذكي اندرويد غير مقفل مع عدسة مقربة وشاشة سوبر اكتوا - بطارية 24 ساعة - زجا...

اصدقائي الأعزاءبكسل 8 برو هو هاتف احترافي تم تصميمه بواسطة جوجل؛ فهو سريع وقوي وآمن، مع شريحة جوجل Tensor G3 الجديدة المصممة خصيصًا باستخدام جوجل AI للحصول على ميزات الصور والفيديو المتطورة وطرق أكثر ذكاءً للمساعدة[1]يمنحك هاتف Android 5G غير المفتوح المرونة لتغيير شركات النقل واختيار خطة البيانات الخاصة بك[2]؛ يعمل مع جوجل Fi و Verizon و T-Mobile و AT & T وغيرها من شركات النقل الرئيسيةمع التصميم الأكثر دقة حتى الآن، يحتوي بكسل 8 برو على شاشة سوبر اكتوا غامرة مقاس 6.7 انش تجعل كل شيء حادًا [3]؛ معدل التحديث يتكيف بذكاء بين 1 و 120 هرتز لأداء سريع الاستجابة [4]جوجل يحتوي بكسل 8 برو على أربع كاميرات احترافية محدثة مع أفضل تكبير بكسل على الإطلاق[1]؛ أزرار التحكم الاحترافية تفتح الإعدادات المتقدمة وتدعم الصور كاملة الدقة [5]تمنحك كاميرا بكسل 8 برو جودة فيديو مذهلة؛ فهي تسجل مقاطع فيديو واضحة وسلسة، حتى في الأماكن ذات الإضاءة الخافتة؛ وتستخدم ممحاة الصوت السحرية جوجل AI لتقليل الضوضاء المشتتة، مثل السيارات والرياح [6]يمكن أن تدوم بطارية بكسل التكيفية لأكثر من 24 ساعة؛ عند تشغيل توفير البطارية القصوى، يمكن أن تدوم حتى 72 ساعة [7]؛ ويتم شحنها أسرع من أي وقت مضى[8]يمكن لبكسل 8 برو إخطار المستجيبين الأوائل في حالات الطوارئ ومشاركة موقعك، ويمكنه حتى اكتشاف ما إذا كنت في حادث سيارة حاد [9]؛ إذا كنت غير قادر على الاستجابة، يمكن لهاتف بكسل الخاص بك الاتصال بخدمات الطوارئ وإخطار جهات الاتصال التي اخترتهابفضل ميزات الأمان القوية، يساعد هاتف بكسل في الحفاظ على أمان معلوماتك؛ تمنح جوجل Tensor G3 وVPN من جوجل One وشريحة الأمان Titan M2 طبقات متعددة من الأمان [10]التبديل إلى بكسل سهل؛ ما عليك سوى توصيل هاتفك القديم بجهاز بكسل الجديد ونقل جهات الاتصال والصور والرسائل والتطبيقات والمزيد في حوالي 30 دقيقة [23]لمشاهدة الصور والتفاصيل يرجي الضغط علي الرابط التالي