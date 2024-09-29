مرحبا اصدقائي الاعزاء هذه ماكينة تحضير الاسبريسو الاوتوماتيكية بالكامل من سلسلة 3200 من فيليبس، نظام حليب لاتيه جو، 5 انواع من القهوة، شاشة لمس بديهية، مطحنة سيراميك 100%، فلتر اكوا كلين، اسود مع سلسلة فيليبس 3200 استمتع بالمذاق اللذيذ ورائحة القهوة من الحبوب الطازجة ودرجة الحرارة المثالية، بفضل نظام التخمير الذكي الخاص بنا. يسمح لك نظام الحليب لاتيجو بصنع كابتشينو ناعم حريري أو لاتيه ماكياتو بسهولة اختيار سهل للمشروبات: اختر مشروباتك المفضلة بسهولة بلمسة واحدة فقط مع 6 خيارات للمشروبات - الاسبريسو والقهوة والأمريكانو واللاتيه ماكياتو والكابتشينو والماء الساخن لمشاهدة الصور والمواصفات اضغط الرابط التالي