اصدقائي الاعزاء سامسونج شاشة فيو فينيتي S50GC فائقة الاتساع QHD 34 انش، 100 هرتز، 5 مللي ثانية، HDR10، AMD فري سينك، عناية بالعين، تصميم بدون حدود، PIP، PBP، LS34C50DGANXZA، 2023، اسود شاهد المحتوى أكثر سلاسة، حتى الألعاب: معدل تحديث أسرع من المتوسط يقوم بتحديث الصورة على الشاشة في كثير من الأحيان كل ثانية؛ معدل تحديث 100 هرتز يقلل من التأخير وضبابية الحركة عند لعب الألعاب أو مشاهدة مقاطع الفيديو أو العمل على مشاريع التصميم لمشاهدة الصور والمواصفات اضغط الرابط التالي