تعتبر مادة التفكير الناقد من ضمن المواد التي تم تطبيقها منذ سنوات قريبة على الصف الثالث المتوسط وتم إضافتها أيضا على الصف الأول الثانوي وقد اهتمت مؤسسة التحاضير الحديثة بتوفير كل ما يخص المادة من تحضير وعروض بوربوينت وسجلات متنوعة للمادة وأيضا جهزت لها مهارات مادة التفكير الناقد ثالث متوسط الفصل الدراسي الثاني واضافتها مع المحتوى ليكون كل ما يرغب به المعلم متوفر في المحتوى المقدم من قبل المؤسسة وقد ساعدت المؤسسة دائما المعلمين بتوفير كافة طرق التحاضير للمواد ومعها كل ما يمكن أن يكون عنصر مساعد للمعلم في شرح المنهج للطلاب داخل الصف.

توفير عروض بوربوينت لمادة التفكير الناقد ثالث متوسط الفصل الدراسي الثاني ​

تعتبر عروض البوربوينت من أهم العناصر المرفقة مع التحضير والتي يعتمد عليها المعلم اعتمادا كاملا في شرح المنهج على السبورة التفاعلية داخل الصف حيث يقوم المعلم بشرح الدرس على السبورة أمام الطلاب ويتم التفاعل فيما بينهم أثناء شرح الدرس ومنها يستطيع المعلم إيصال المعلومة للطلاب بكل سهولة وقد عملت هذه العروض التي صممت من قبل مؤسسة التحاضير الحديثة بشكل جيد وواضح دون أن يكون فيها أي تعقيدات أو غموض وكان لها فعلا التأثير والغرض التي صممت من أجله وتعتبر هي من ضمن العديد من المرفقات مثل مهارات مادة التفكير الناقد ثالث متوسط الفصل الدراسي الثاني

تجهيز أوراق العمل لمادة التفكير الناقد للصف الثالث متوسط ​

تعتبر أوراق العمل التي تم تصميمها لكل المناهج التعليمية بمثابة تدريب مهم جداً للطلاب على كيفية حل الأسئلة بكافة النماذج التي يتم وضعها في أوراق العمل والتي من خلال إجاباته يستطيع المعلم تحديد مستوى الطلاب في الصف لكي يقوم المعلم بعمل خطط علاجية للطالب الضعيف أو منخفض المستوى لكي يتمكن من إعادة رفع مستواه وسط زملائه ويعود للمنافسة معهم ومن هنا كانت أهمية توفير أوراق العمل للمواد التعليمية مع توفير حل الأسئلة لكتاب الطالب و مهارات مادة التفكير الناقد ثالث متوسط الفصل الدراسي الثاني وتوفير كذلك ملخص للمواد والعديد من السجلات مثل سجلات الإنجاز والمتابعة والحضور والغياب. ​

كيفية تقديم الخدمات للمعلمين والمعلمات في مدن المملكة ​

استغلت مؤسسة التحاضير الحديثة عملية التطور التكنولوجي في وسائل التواصل الاجتماعي والانترنت في توفير الخدمات التي تقدمها للمعلمين والمعلمات في كل مدن وقرى المملكة المترامية الأطراف فوفرت لهم التواصل عبر الاتصال المباشر على أرقام المؤسسة وأيضا وفرت لهم التواصل عبر الواتساب أو الإيميل الخاص بالمؤسسة وكذلك موقع المؤسسة على صفحات الإنترنت والذي يشمل توضيح وشرح كامل للخدمات مع إمكانية الشراء عبر الموقع وتم من خلال كل هذه الوسائل توفير إيصال الخدمات والمحتوى للمعلم في دقائق معدودة مباشرة بعد تواصله معنا ووفرنا لهم أيضا إرسال المحتوى بأي صورة يرغب بها مطبوع أو على اسطوانات تعليمية أو وسائل تعليمية أو تصاميم عن طريق شركة سمسا للشحن السريع المنتشرة في كافة المدن السعودية. ​

توفير ملفات للمدير والوكيل ومسئولي الإدارة بالمدرسة ​