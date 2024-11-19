دورة:الإسعاف الأولي والإنقاذ في المؤسسات الصناعية

نتشرف نحن مركـز بنــاء الدولي للتـدريب ( BenaaITC )
بدعوتكم للمشاركة فى البرنامج التدريبي
الإسعاف الأولي والإنقاذ في المؤسسات الصناعية
يمكنكم من خلال هذا الرابط التسجيل وحجز مقعدكم وبناءاً عليه سيتم التواصل معكم وإرسال العرض المالي والفني الخاص بالبرنامج التدريبي المطلوب
أو يمكنكم التواصل معنا مباشرة ...
أ / نيرة هاني
جوال / واتساب / ڨايبر / لاين / إيمو : 00201553212490
البريد الإلكتروني : niera@benaaitc.com
الموقع الرسمي : مركـز بنــاء الدولي للتـدريب
كما يسعدنا أن نقدم لكم مجموعة متميزة من أفضل البرامج التدريبية فى مجال الأمن والسلامة والصحة المهنية
( والتي يتم تنفيذها على أيدي نخبة من أفضل الأساتذة والمتخصصين في مجال التدريب )
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» البرامج التدريبية في مجال الأمن والسلامة والصحة المهنية «
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المخاطر الفيزيائية وأساليب الوقاية في أماكن العمل
إدارة المخاطر والأزمات الأمنية - مستوى متقدم
مهارات إعداد الخطط الأمنية وخطط الطوارئ
أفضل الممارسات في استخدام وتخزين ونقل المواد الكيميائية
إدارة السلامة والصحة المهنية وفق أعلى معايير الجودة
الإطفاء الشامل في مكافحة الحرائق
تقييم وإدارة فحوصات المخاطر الهندسية والبيئية
الأمن الصناعي والسلامة في تخزين المشتقات البترولية
المهارات القيادية والإشرافية في الأمن الصناعي
هندسة السلامة والحماية من المخاطر
Mini MBA محترف السلامة والصحة المهنية
إعداد الخطط الأمنية والفرضيات والسيناريوهات
أمن المنشآت الحيوية
المهارات المتقدمة في مكافحة الحرائق وعمليات الإنقاذ
إدارة الهندسة الأمنية في تأمين وحماية المنشآت الحيوية
معايير الأمن والسلامة المتقدمة وأساليبها الحديثة
الكفاءة والفاعلية في إدارة عمليات الأمن الصناعي
نظام إدارة الجودة للصحة والسلامة المهنية ISO 45001
الأنظمة الدولية الحديثة للسلامة والصحة المهنية والبيئة
أفضل ممارسات الأمن والسلامة في المختبرات الكيميائية
الإدارة المتكاملة للطوارئ - مستوى متقدم
أفضل ممارسات الإدارة الحديثة للسلامة الصناعية
الإدارة الأمنية الحديثة
إدارة أنظمة الأمن الحديثة والتعامل مع المخاطر الأمنية
أحدث ممارسات السلامة والتعامل الآمن مع الحرائق
الحوادث الإشعاعية وطرق التعامل معها
تقنيات وممارسات منع الخسائر في الأمن الصناعي
معايير وأفضل ممارسات إدارة السلامة الوقائية
إدارة الطوارئ والسلامة العامة والبحث والإنقاذ
الإسعاف الأولي والإنقاذ في المؤسسات الصناعية
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» كما نقدم دورات تدريبية فى المجالات الآتية «
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الإدارة والقيادة وتطوير الذات | المحاسبة والإدارة المالية | البنوك والقطاع المالي
القانون وإدارة العقود | الهندسة الكهربائية | الهندسة الفنية والصيانة
سلامة الغذاء | الخدمات الصحية والطبية | الموارد البشرية
قطاع التأمين | التسويق والمبيعات وخدمة العملاء | إدارة المشاريع
هندسة البترول والنفط | العلاقات العامة والإعلام | المشتريات والمخازن والخدمات اللوجستية
الجودة الشاملة والإنتاج | الأمن والسلامة والصحة المهنية | السكرتاريا وإدارة المكاتب
التنشيط السياحي وإدارة الفنادق
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» نقوم بتنفيذ البرامج التدريبية في معظم عواصم ومدن العالم ومنها «
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دورات تدريبية تعقد في القاهرة | دورات تدريبية تعقد في دبي
دورات تدريبية تعقد في اسطنبول | دورات تدريبية تعقد في جـدة
دورات تدريبية تعقد في شرم الشيخ | دورات تدريبية تعقد في الرياض
دورات تدريبية تعقد في الإسكندرية | دورات تدريبية تعقد في كوالالمبور
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يحصل المتدرب على شهادة بالعربية وأخرى بالإنجليزية معتمدة من مركـز بنــاء الدولي للتـدريب
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ملحوظة : ㋡
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↜ يوجد خصم خاص للشركات والهيئات والجهات الحكومية والمجموعات
↜ سياستنا مبنيه على الإلتزام بعقد جميع برامجنا التدريبية في موعدها دون تأجيل أوإلغاء وبغض النظر عن عدد المشاركين .
↜ يمكن تنفيذ أي برنامج تدريبي اخر يلبي احتياجاتكم التدريبية بالوقت و بالمكان المناسبين لكم اذا كان عدد المشاركين (2) كحد ادنى .
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☚ أسلوب تنفيذ البرنامج :
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لضمان نجاح البرنامج التدريبى واتاحة اكبر قدر ممكن من المشاركة الفعالة من خلال إعداد المادة العلمية بطريقة واضحة وبسيطة ومفهرسة
حتى يسهل على المتدرب إستيعاب المادة وكذلك وضع المادة العلمية وتقديم كافة المراجع على فلاش ميموري تسلم للمتدرب
وكذلك يتخلل البرنامج التدريبي جلسات نقاش ولعب أدوار كما يتم عرض الحالات العملية الخاصة بالبرنامج وطرحها للنقاش والبحث بين المتدربين والمحاضر
كما يتم عمل إستبيانات بصفة دورية للوقوف على مستوى البرنامج التدريبي ومدى رضاء المتدرب عن البرنامج من كافة جوانبه
ومنها المادة العلمية المطبوعة والمعروضة على شكل شرائح تعليمية وقاعة التدريب وفندق إقامة البرنامج
ومدى التواصل مع منسق الدورة لتذليل العقبات وإنجاح البرنامج التدريبي
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لحجز مقعدكم والإستفادة بالعروض والخصومات يمكنكم التواصل معنا على البيانات الآتية :
نيرة هاني
Mob & WhatsApp & Viber & Line & Imo : 00201553212490
Email : niera@benaaitc.com
Website : www.benaaitc.com
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نحتاج التحفيز لكي نبدأ السباق .. بينما نحتاج التدريب لكي ننهيه بنجاح