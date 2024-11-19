أفضل شركة تصميم تطبيقات في مصر – تك سوفت للحلول الذكية – Tec Soft for SMART solutions

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سها ياسر

:: عضو منتسِب ::
إنضم
11 ديسمبر 2023
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لو بتدور على أفضل شركة تصميم تطبيقات في مصر فوجهتك الأولى هي شركتنا ، شركة تك سوفت للحلول الذكية

  • لدينا خبرة أكثر من 15 سنة في تصميم وبرمجة تطبيقات الهواتف الذكية الأندرويد والأيفون .
  • نحن شركة لها أوراق رسمية مرخصة ومقر رسمي للشركة .
  • لدينا فريق عمل على أعلى مستوى من الاحترافية وباستخدام أحدث أدوات التصميم والبرمجة العالمية .
  • كل تطبيقاتنا برمجة Native أصلية .
  • نفذنا تطبيقات لشركات ومؤسسات كبرى في معظم الدول العربية وعلى رأسها السعودية والكويت وسلطنة عمان ومصر .
  • نوفر لك خدمة التحليل الفني الكامل ونقدم لك الحلول البرمجية لكل أفكارك في التطبيق .
  • نقدم لك خدمات الدعم الفني والصيانة والسرفرات بما يضمن لك حل المشاكل بوقت قياسي وطمان عمل التطبيق بشكل عليم أثناء التشغيل .
  • لهذا كله نحن أفضل شركة تصميم تطبيقات في مصر
شركة تك سوفت – Tec Soft SMART solutions for SMART business
للمزيد عن شركة تك سوفت للحلول الذكية يرجى الضغط على الرابط التالي 👇
https://tec-soft.net/
أفضل شركة تصميم تطبيقات في مصر – تك سوفت للحلول الذكية – Tec Soft for SMART solutions (2).png
 
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