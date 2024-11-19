أفضل شركة تصميم تطبيقات في مصر – تك سوفت للحلول الذكية – Tec Soft for SMART solutions

لو بتدور على أفضل شركة تصميم تطبيقات في مصر فوجهتك الأولى هي شركتنا ، شركة تك سوفت للحلول الذكية
للمزيد عن شركة تك سوفت للحلول الذكية يرجى الضغط على الرابط التالي
https://tec-soft.net/
- لدينا خبرة أكثر من 15 سنة في تصميم وبرمجة تطبيقات الهواتف الذكية الأندرويد والأيفون .
- نحن شركة لها أوراق رسمية مرخصة ومقر رسمي للشركة .
- لدينا فريق عمل على أعلى مستوى من الاحترافية وباستخدام أحدث أدوات التصميم والبرمجة العالمية .
- كل تطبيقاتنا برمجة Native أصلية .
- نفذنا تطبيقات لشركات ومؤسسات كبرى في معظم الدول العربية وعلى رأسها السعودية والكويت وسلطنة عمان ومصر .
- نوفر لك خدمة التحليل الفني الكامل ونقدم لك الحلول البرمجية لكل أفكارك في التطبيق .
- نقدم لك خدمات الدعم الفني والصيانة والسرفرات بما يضمن لك حل المشاكل بوقت قياسي وطمان عمل التطبيق بشكل عليم أثناء التشغيل .
- لهذا كله نحن أفضل شركة تصميم تطبيقات في مصر
للمزيد عن شركة تك سوفت للحلول الذكية يرجى الضغط على الرابط التالي
https://tec-soft.net/