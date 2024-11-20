تسليك مجاري بالطرق التقليدية و الطرق الاحترافية

احمد عادل

احمد عادل

:: عضو منتسِب ::
إنضم
20 نوفمبر 2024
المشاركات
1
نقاط التفاعل
1
النقاط
0
الجنس
ذكر
هناك طرق متعددة لتسليك المجاري و فك انسداد الصرف و قد يكون الانسداد طفيف لا يحتاج سوى إجراءات بسيطة مثل استخدام المياه الساخنة لتفتيت الدهون أو يمكن استخدام الخل مع الملح مع الماء المغلي لفك الانسداد و عادة يتم في تسليك صرف حوض المطبخ و الحمام أو بالوعة المنزل و في حالة الانسدادات المعقدة و التي يكون مر عليها زمن طويل و ترتب عليها تكوين كتل دهنية عنيدة يتم هنا الاستعانة بأفضل شركة تسليك مجاري بالدمام تقوم بأرسال فنيين سباكة للتعامل مع الامر من خلال أدوات و معدات التسليك الاحترافية .

تمثل مشكلة انسداد المجاري مشكلة كبيرة داخل المنزل حيث تنتشر الحشرات و الروائح الكريهة ، بالإضافة إلى انتشار البكتريا و الفيروسات في مكان مياه الصرف الصحي و لذلك ينصح بعدم ترك الانسدادات البسيطة تصل الى مرحلة التعقيد فمن مزايا الطرق التقليدية في تنظيف المجاري انها ارخص و اسرع ، و يمكنك القيام بها بنفسك دون الحاجة الى شركة تسليك مجاري بالخبر .

كما ننصح بعدم استخدام المواد الكيميائية لفك انسداد المجاري في المنزل لان لها تأثير سلبي على الصحة العامة و مضرة بالجهاز التنفسي و مضرة أيضا بالجلد و تسبب حساسية العين ، و عندنا يستخدمها فني السباكة فهو يعرف كيفية التعامل معها فان معظم السباكين يستخدمون الاسيد في تسليك المجاري فهو فعال في تفتيت الدهون الصعبة و لكن لا ينصح باستخدامه في تنظيف الخزانات لان مياه الخزان تستخدم عادة في الأغراض الشخصية كالاستحمام و طهي الطعام .

و من مزايا الطرق الاحترافية لتسليك المجاري انها اسهل و اسرع وتأتي بنتائج فورية ، و من الأدوات التي يتم استخدمها في تسليك المجاري في الطرق الاحترافية التسليك عن طريق ضغط المياه من خلال جهاز يقوم بضخ المياه بقوة في انابيب الصرف فيزيل الانسداد العالق بها ، كما تقوم شركة تسليك مجاري بالجبيل باستخدام كاميرات فحص الانابيب لمعرفة مكان الانسداد و الوصول له بسهولة بدون تكسير في الجدران .
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.

المواضيع المشابهة

S
اسرار الملح
المشاركات
9
المشاهدات
3K
samah06
S
N
نصائح منزلية لكل ربة بيت مهمة
المشاركات
8
المشاهدات
1K
nina usma
N
N
  • مغلق
موسوعة الاعشاب وفائدتها فى طرق عمل وصفات مختلفة لنقص وزيادة الوزن
المشاركات
13
المشاهدات
3K
taleb2011
taleb2011
N
80 سؤآل وَجوآب للعنَآيه بالجسم
المشاركات
0
المشاهدات
2K
Nilüfer
N
ا
تدابير منزلية......تهمك سيدتي
المشاركات
0
المشاهدات
2K
ايسال
ا
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top