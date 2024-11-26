شركة برمجيات في مصر – تك سوفت للحلول الذكية – Tec Soft for SMART solutions

س

سها ياسر

:: عضو منتسِب ::
إنضم
11 ديسمبر 2023
المشاركات
8
نقاط التفاعل
2
النقاط
3
الجنس
أنثى
شركة تك سوفت للحلول الذكية هي شركة برمجيات في مصر تعمل في تصميم وبرمجة تطبيقات الهواتف الذكية الأندرويد والأيفون منذ أكثر من 15 سنة .

شركة تك سوفت – Tec Soft SMART solutions for SMART business
للمزيد عن شركة تك سوفت للحلول الذكية يرجى الضغط على الرابط التالي 👇
https://tec-soft.net/
شركة برمجيات في مصر – تك سوفت للحلول الذكية – Tec Soft for SMART solutions (4).png
 
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