شركة برمجيات في مصر – تك سوفت للحلول الذكية – Tec Soft for SMART solutions

شركة تك سوفت للحلول الذكية هي شركة برمجيات في مصر تعمل في تصميم وبرمجة تطبيقات الهواتف الذكية الأندرويد والأيفون منذ أكثر من 15 سنة .
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https://tec-soft.net/
- شركة تك سوفت للحلول الذكية هي شركة برمجيات في مصر لها أوراق رسمية مرخصة ومقر رسمي .
- شركة تك سوفت للحلول الذكية هي شركة برمجيات في مصر لديها فريق عمل على أعلى مستوى من الاحترافية وباستخدام أحدث أدوات التصميم والبرمجة العالمية .
- شركة تك سوفت للحلول الذكية هي شركة برمجيات في مصر نفذت تطبيقات لشركات ومؤسسات كبرى في معظم الدول العربية وعلى رأسها السعودية والكويت وسلطنة عمان ومصر .
- شركة تك سوفت للحلول الذكية هي شركة برمجيات في مصر توفر لك خدمة التحليل الفني الكامل وتقدم لك الحلول البرمجية لكل أفكارك في التطبيق .
- شركة تك سوفت للحلول الذكية هي شركة برمجيات في مصر تقدم لك خدمات الدعم الفني والصيانة والسرفرات بما يضمن لك حل المشاكل بوقت قياسي وضمان عمل التطبيق بشكل سليم أثناء التشغيل .
للمزيد عن شركة تك سوفت للحلول الذكية يرجى الضغط على الرابط التالي
https://tec-soft.net/