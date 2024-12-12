عجانة كهربائية بومان pétrin Bomann

**عجانة كهربائية بومان الألمانية pétrin Bomann بقوة 1500 واط - أداء عالي وتصميم أنيق**
تعتبر عجانة **Bomann الألمانية** الخيار المثالي لمحبي المطبخ وصناعة المعجنات. تتميز بقوة محرك مذهلة تصل إلى **1500 واط**، مما يضمن أداءً قوياً وسلساً في جميع مهام العجن والخلط.
### **المواصفات الرئيسية:**
- **وعاء بحجم 6.2 لتر** مصنوع من مادة **INOX المقاومة للصدأ** لضمان المتانة وسهولة التنظيف.
- تحتوي على العجانة الكهربائية بومان على *3 ملحقات مميزة*
- **خطاف العجن** لتحضير العجائن الثقيلة مثل السميد والفرينة.
- **خفاق البيض** المثالي للكريمة والمايونيز.
- **ملحق الخلط** للمكونات المختلفة.
- مزودة بتقنية **Double Crochet** لتحريك العجينة بكفاءة وسرعة.
- تصميم أنيق وعصري مع قاعدة ثابتة تمنحك راحة وأمان أثناء الاستخدام.
### **لماذا تختار عجانة الكهربائية بومان pétrin Bomann ؟**
- سهلة الاستخدام والتنظيف.
- تعجن العجائن الثقيلة بخفة وسلاسة.
- مناسبة لتحضير المعجنات، الخبز، الكيك، وغيرها.
- تجمع بين الأداء القوي والجودة الألمانية المضمونة.
احصل على تجربة طهي ممتعة ومريحة مع **عجانة بومان pétrin bomann** التي تناسب كل احتياجاتك في المطبخ. إنها الحل الأمثل للإبداع في وصفاتك اليومية!
تعتبر عجانة **Bomann الألمانية** الخيار المثالي لمحبي المطبخ وصناعة المعجنات. تتميز بقوة محرك مذهلة تصل إلى **1500 واط**، مما يضمن أداءً قوياً وسلساً في جميع مهام العجن والخلط.
### **المواصفات الرئيسية:**
- **وعاء بحجم 6.2 لتر** مصنوع من مادة **INOX المقاومة للصدأ** لضمان المتانة وسهولة التنظيف.
- تحتوي على العجانة الكهربائية بومان على *3 ملحقات مميزة*
- **خطاف العجن** لتحضير العجائن الثقيلة مثل السميد والفرينة.
- **خفاق البيض** المثالي للكريمة والمايونيز.
- **ملحق الخلط** للمكونات المختلفة.
- مزودة بتقنية **Double Crochet** لتحريك العجينة بكفاءة وسرعة.
- تصميم أنيق وعصري مع قاعدة ثابتة تمنحك راحة وأمان أثناء الاستخدام.
### **لماذا تختار عجانة الكهربائية بومان pétrin Bomann ؟**
- سهلة الاستخدام والتنظيف.
- تعجن العجائن الثقيلة بخفة وسلاسة.
- مناسبة لتحضير المعجنات، الخبز، الكيك، وغيرها.
- تجمع بين الأداء القوي والجودة الألمانية المضمونة.
احصل على تجربة طهي ممتعة ومريحة مع **عجانة بومان pétrin bomann** التي تناسب كل احتياجاتك في المطبخ. إنها الحل الأمثل للإبداع في وصفاتك اليومية!