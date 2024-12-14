دورة إدارة أنظمة الوقاية ومكافحة الحرائق في المنشآت الحيوية 2025 الرياض

يسرنا نحن #مركز_الاسكندنافية_للتدريب في السعودية

أن تدعو الشركات والمؤسسات الحكومية للمشاركة معنا في #خطتنا_التدريبية لعام 2025.

نرحب بترشيح منسوبيكم الكرام لحضور دوراتنا التدريبية المتنوعة التي تهدف إلى تطوير المهارات وتعزيز الكفاءات في مختلف المجالات المهنية.



تتضمن برامجنا التدريبية أحدث الأساليب والممارسات العالمية لتلبية احتياجات السوق المحلي والدولي، مع التركيز على تقديم حلول تدريبية متكاملة تساهم في رفع مستوى الأداء وتعزيز القدرات التنافسية

شعارنا: تدريب احترافي لمعرفة مستدامة



انضموا إلينا في هذه الرحلة التدريبية المتميزة لعام 2025 وكونوا جزءًا من النجاح والتميز.

#الخطة_التدريبية ((دورات تدريبية في الامن والسلامة والصحة المهنية) 2025

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التخطيط الإستراتيجي للسلامة والصحة المهنية والصناعية وإدارة المخاطر

هندسة الأمن والسلامة المهنية في العمليات الصناعية

هندسة السلامة في تقييم مخاطر العمل وإدارتها والتنبؤ فيها

القيادة الشاملة، الحديثة والمتطورة لفرق الأزمات وإتخاذ القرارات وإدارة الاتصالات تحت الطوارئ والضغوط

التفتيش وتقييم نظم السلامة والصحة المهنية وإعداد التقارير

تقييم الجاهزية الأمنية لإدارة الازمات في البيئة الصناعية

تكنولوجيا السلامة من الحريق وهندسة لإطفاء الفني المتقدم

تخطيط وإدارة أنظمة الأمن الوقائي والسلامة المهنية ومنع الخسائر في المنشآت الحيوية

الأمن والسلامة المهنية في العمليات البترولية

تخطيط إجراءات و تدابير السلامة ، الأمن و الصحة المهنية في العمليات والمواقع الصناعية

الإشراف الأمني الفعال وإعداد الخطط والإستراتيجيات الأمنية في المنشآت الحيوية

التميز في ادارة المخاطر، الوقاية، السيطرة، رصد المخاطر وتحليل الحوادث

تعليمات الأمان واختبار وحماية النظم والأجهزة الكهربائية

معايير وأساليب مراجعة وقياس أداء أنظمة السلامة والإجراءات الوقائية والتفتيش عليها

المخاطر الأمنية بالمنشآت الصناعية وآليات تطبيق ادارة الجودة الشاملة

مهارات تقييم وقياس خطط الحماية الأمنية والأداء الأمني في المنشآت الهامة

الأسس العلمية للتفتيش ومراجعة نظم الأمن والسلامة وتقييم المخاطر

الإدارة الشاملة لغرف العمليات، التحكم والسيطرة في المنشآت الحيوية

تقنيات وممارسات إدارة الأمن والسلامة المهنية في المنشآت الصناعية

البرنامج التخصصي المتقدم لتطوير وإدارة أنظمة الأمن والسلامة المهنية

تحديد وتقييم وإدارة مصادر الخطر وإجراءات مواجهته والتحكم فيه

البرنامج المتقدم في معايير إدارة نظم الصحة والسلامة المهنية

البرنامج المتكامل لتأهيل ورفع كفاءة مسؤولي ومشرفي الأمن والسلامة والصحة المهنية وتنفيذ معايير الجودة

تخطيط وإدارة الأمن، السلامة، الصحة المهنية والبيئية

الاتجاهات المتقدمة في تنمية مهارات اخصائي السلامة والصحة المهنية في المؤسسات

بناء، تعزيز وتطوير مهارات السلامة السلوكية في العمل

أدوار ومهام رجال الأمن في الإستجابة الأمنية للحالات الطارئة

الوقاية من مخاطر الكهرباء والكهرباء الإستاتيكية

هندسة حماية البيئة من التلوث وإدارة الأزمات والكوارث البيئية

أفضل ممارسات النظم العالمية في الأمن والسلامة وتأمين بيئة العمل

السلامة والصحة المهنية وفق متطلبات ومعايير الأوشا OSHA

إدارة انظمة الوقاية، الصحة المهنية، السلامة وتقييم وإدارة المخاطر المتقدمة

إستراتيجيات إدارة مخاطر الحرائق، الوقاية، السيطرة، رصد المخاطر وتحليل الحوادث

الكشف المبكر عن الأمراض المهنية

الأوشا للصناعات العامة ولمقاييس الإنشاءات

الإدارة الاستراتيجية لخطط الدفاع المدني في المنشآت الحيوية

المهارات المتقدمة والتنظيمية في القيادة، التخطيط، إدارة الأزمات، إعداد خطط الطوارئ، الإنقاذ والاخلاء

معايير الامن والسلامة المتقدمة وأساليبها الحديثة

الأمن الإلكتروني في حماية المنشآت الهامة

البرنامج المتكامل لأعمال إدارة السلامة والصحة المهنية

التقنيات الحديثة في منظومة الأمن والسلامة الكهربائية

إدارة أنظمة الوقاية ومكافحة الحرائق في المنشآت الحيوية

مخاطر التعامل مع المواد الخطرة وإجراءات التخزين الآمن

التدقيق على إجراءات السلامة و تفتيش المواقع

سلامة الموظفين وإدارة المخاطر في بيئة العمل

التقييم الأمني التقني لأنظمة وتقنيات عمليات حماية المنشآت الهامة

معايير الأمن والسلامة في الموانئ البحرية

الممارسات الفعالة في إدارة نظم أمن المنشآت الحيوية والصناعية

يشرفنا ويسعدنا تلقي طلباتكم وترشيحاتكم الكريمة، ويسرنا تقديم العروض الفنية والمالية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتكم التدريبية. نحن في الأكاديمية الاسكندنافية للتدريب ملتزمون بتقديم أعلى مستويات الجودة والاحترافية لضمان تحقيق أهدافكم وتطوير مهارات منسوبيكم.

sales.team@scandinavianacademy.net

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