ابن سعيد وش يرجعون ؟

السادة آل سعيد الحسنيون في منطقة ( الرياض )

من الأشراف بني يوسف السادة آل سعيد الساكنين في مدينة الرياض والحجاز والشرقية، وتتفرع أسرة ابن سعيد إلى ثلاثة فروع :

الفرع الأول : عبدالله بن حسن بن سعيد وأبناؤه إبراهيم وأحمد وعبدالعزيز ومحمد أما إبراهيم فمفقود ، وأما أحمد بن عبدالله بن حسن بن سعيد فأعقب حسن ومحمد وعبدالرحمن وإبراهيم وسعد وعبدالله وصالح ولهم ذراري ، وأما عبدالعزيز بن عبدالله بن حسن بن سعيد فأعقب سعد وعبدالله أما سعد بن عبدالعزيز بن عبدالله بن حسن بن سعيد فأعقب عبدالرحمن وعبدالمحسن وسعيد وحسن وعبد العزيز وعبدالإله وخالد وعصام ولهم ذراري وأما عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله بن حسن بن سعيد فأعقب سلطان وله ذرية ، وأما محمد بن عبدالله بن حسن بن سعيد فلم يعقب .

الفرع الثاني : محمد بن حسن بن سعيد وابنه محمد وعقبه إناث .

الفرع الثالث : حسن بن حسن بن سعيد وابنه عبدالمحسن بن حسن بن حسن بن سعيد وأعقب محمد وحسن وصالح وعبدالعزيز وعبدالله وعبداللطيف ولهم ذراري .

وجميع هذه الفروع الثلاثة تلتقي في الجد الجامع حسن بن سعيد الذي يعود نسبه إلى الدكين بن الأمير أحمد حميدان بن إسماعيل بن يوسف الثاني بن محمد الأمير ( محمد الأكبر ) بن يوسف الأول بن إبراهيم بن موسى الجون بن عبدالله المحض بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن أمير المؤمنين على بن أبي طالب بن شيبة ( عبدالمطلب ) بن عمرو ( هاشم ) ابن المغيرة ( عبد مناف ) بن زيد ( قصي ) بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر ( قريش ) .

وقد عرفت هذه الأسرة في نجد بصلاح أبنائها ومناقبهم الحسنة ، ومن رجالاتهم عبدالمحسن بن حسن بن حسن بن سعيد رحمه الله الذي كان فارسا شجاعا ، وأحمد بن عبدالله بن حسن بن سعيد رحمه الله الذي كان ملازما للملك عبدالعزيز رحمه الله ويحب سماع القرآن منه، وابنه محمد الذي كان رئيسا لأحد دواوين الملك سعود ومحل ثقة الأمراء والعلماء رحمه الله ، ومنهم سعد بن عبدالعزيز بن سعيد الذي كان وجيها من وجهاء الرياض رحمه الله ، وابنه المعروف عبدالرحمن بن سعد بن سعيد رحمه الله مؤسس نادي الهلال ، ورجل الأعمال عبدالمحسن بن سعد بن سعيد المعروف بتجارته وكرمه رحمه الله ، وسعيد بن سعد بن سعيد الذي ذاع صيته في العالم الإسلامي بخدمته للمسلمين رحمه الله ، وعبدالعزيز بن سعد بن سعيد المعروف بعبادته وجوده ورعايته لحلقات تحفيظ القرآن رحمه الله ، ومعالي الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة ومن المعاصرين في هذه الأسرة من تولى مناصب مرموقة في المملكة العربية السعودية .

سكن آل سعيد:

سكنت أسرة آل سعيد في حجر اليمامة وهي من الأسر الأصيلة العريقة في تلك المنطقة (منطقة الرياض) وكان لهم في منطقة الدلم ملك معروف ومشهور في بلدة الضبيعة يسمى السلطاني ويسمى بـ (قليب آل سعيد)، وقد كانت مساكنهم بمدينة الرياض قديما ومنهم من سكن في الحجاز والمنطقة الشرقية .