آية كثيرا ما تُفهَمُ خطأً .. !!

لمعانُ الأحداق
:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
- إنضم
- 12 أفريل 2016
- المشاركات
- 2,536
- الحلول المقدمة
- 3
- نقاط التفاعل
- 4,955
- نقاط الجوائز
- 111
- محل الإقامة
- الجــزائــر ♡
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم و رحمة الله
الآية: " لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ " (الواقعة: 79)
الفهم الخاطئ: البعض يظن أن هذه الآية دليل على أنه لا يجوز لمس المصحف إلا إذا كان الشخص على طهارة ( يعني متوضي )
التفسير الصحيح : لما نشوفوا السياق، نلقاو أن الآية تتكلم عن اللوح المحفوظ، وأنه لا يمسه إلا الملائكة المطهرون. يعني الآية تتكلم على القرآن المكتوب في اللوح المحفوظ عند الله، وماشي عن المصحف اللي عندنا. أما مس المصحف بدون وضوء، فهذه مسألة فقهية مختلف فيها بين العلماء، لكن الآية بحد ذاتها ما تتكلم على هذا الموضوع.
العبرة: لازم نشوفوا سياق الآية قبل ما نحكموا على معناها، لأن أحيانًا الفهم السطحي يخلينا نستنتج أمور ما قالها القرآن أصلاً !
=======
أقوال المفسرين:
✔ الطبري: "الكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ، والمطهرون هم الملائكة."
✔ ابن كثير: "القول الراجح أن الآية تتكلم عن اللوح المحفوظ، وليس المصحف."
✔ القرطبي: "لا يمسه إلا الملائكة في السماء."
✔ البغوي والسعدي: "المقصود بالكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ، وليس المصاحف التي بأيدينا."
و هذا ماكان ^^
كيف كنت فاهمها من قبل ؟
الآية: " لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ " (الواقعة: 79)
الفهم الخاطئ: البعض يظن أن هذه الآية دليل على أنه لا يجوز لمس المصحف إلا إذا كان الشخص على طهارة ( يعني متوضي )
التفسير الصحيح : لما نشوفوا السياق، نلقاو أن الآية تتكلم عن اللوح المحفوظ، وأنه لا يمسه إلا الملائكة المطهرون. يعني الآية تتكلم على القرآن المكتوب في اللوح المحفوظ عند الله، وماشي عن المصحف اللي عندنا. أما مس المصحف بدون وضوء، فهذه مسألة فقهية مختلف فيها بين العلماء، لكن الآية بحد ذاتها ما تتكلم على هذا الموضوع.
العبرة: لازم نشوفوا سياق الآية قبل ما نحكموا على معناها، لأن أحيانًا الفهم السطحي يخلينا نستنتج أمور ما قالها القرآن أصلاً !
=======
أقوال المفسرين:
✔ الطبري: "الكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ، والمطهرون هم الملائكة."
✔ ابن كثير: "القول الراجح أن الآية تتكلم عن اللوح المحفوظ، وليس المصحف."
✔ القرطبي: "لا يمسه إلا الملائكة في السماء."
✔ البغوي والسعدي: "المقصود بالكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ، وليس المصاحف التي بأيدينا."
و هذا ماكان ^^
كيف كنت فاهمها من قبل ؟