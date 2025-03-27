  • [ مسابقة الماهر بالقرآن ]: هنيئا لأختنا فاطمة عليليش "Tama Aliche" الفوز بالمركز الأول في مسابقة الماهر بالقرآن التي نظمت من قبل إذاعة جيجل الجهوية وتحت إشراف مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية جيجل. ونيابة عن كافة أعضاء وطاقم عمل منتدى اللمة الجزائرية نهنئك بهذا الفوز فألف ألف ألف مليوون مبروك هذا النجاح كما نتمنى لك المزيد من النجاحات والتوفيق وأن يكون هذا الإنجاز إلا بداية لإنجازات أكبر في المستقبل القريب بإذن الله. موضوع التهنئة

آية كثيرا ما تُفهَمُ خطأً .. !!

لمعانُ الأحداق

لمعانُ الأحداق

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السلام عليكم و رحمة الله

🔹 الآية: " لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ " (الواقعة: 79)

❌ الفهم الخاطئ: البعض يظن أن هذه الآية دليل على أنه لا يجوز لمس المصحف إلا إذا كان الشخص على طهارة ( يعني متوضي )

✅ التفسير الصحيح : لما نشوفوا السياق، نلقاو أن الآية تتكلم عن اللوح المحفوظ، وأنه لا يمسه إلا الملائكة المطهرون. يعني الآية تتكلم على القرآن المكتوب في اللوح المحفوظ عند الله، وماشي عن المصحف اللي عندنا. أما مس المصحف بدون وضوء، فهذه مسألة فقهية مختلف فيها بين العلماء، لكن الآية بحد ذاتها ما تتكلم على هذا الموضوع.

📌 العبرة: لازم نشوفوا سياق الآية قبل ما نحكموا على معناها، لأن أحيانًا الفهم السطحي يخلينا نستنتج أمور ما قالها القرآن أصلاً !

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📖 أقوال المفسرين:
الطبري: "الكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ، والمطهرون هم الملائكة."
ابن كثير: "القول الراجح أن الآية تتكلم عن اللوح المحفوظ، وليس المصحف."
القرطبي: "لا يمسه إلا الملائكة في السماء."
البغوي والسعدي: "المقصود بالكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ، وليس المصاحف التي بأيدينا."

و هذا ماكان ^^

كيف كنت فاهمها من قبل ؟
 

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