تسجيل خروج

إلياس
:: أستاذ ::
أوفياء اللمة
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قررتُ
دون سابق تخطيط ،
أن أقوم بتسجيل
خروج من آلامي ،
ولن تكون لي إليها عودة ...!!
حالة من الحزن ابتلعتني لفترة ،
كما يبتلع الظلام ليلاً خطّ الأفق ..!
تحوّل كلّ شيء في لحظة ما ، إلى سواد ،
ألف علامة استفهام
حلّقت فوق رأسي ،
تنعق بفكري ،
و يتسرّب ضجيجها المحموم إلى أعماقي
مبدداً ماكان فيها من هدوء ..!!
أفكار قلقة
امتدت أمامي كطابور نمل
غير منتظم شكلاً ،
لكنه رغم ذلك يتجه إلى هدف واحد
هو .. قلبي ،
ليفجع سكينته ،
و يصيب اطمئنانه في مقتل ،
و دون رحمة ..!!
حيرة لم أجد لها متنفساً غير الصمت ،
فكنتُ بينهما ،
( صمتي ، و حيرتي )
كمستجير من الرمضاء
بالنار ..!!
من كلّ ذلك ،
قررتُ اليوم تسجيلَ الخروج ..!!
ولن تكون لي إليه عودة ..!
سألملم بقايا الأمل في داخلي ،
و ملامح الفرح في ناظري ،
و آثار النور الباقية في أفق مغربي ،
و أفرّ بهم مبتعد ٌ ،، عن كلّ هذا السواد ..!!
لن أسمح بعد اليوم لغير دموع الفرح أن تبلل و جنتي ،
و لغير رؤى الأمل أن تداعب خاطري ،،
سأعيشُ يومي فقط ،
و لن أتدخل فيما يدبّره القدر ،
فما هو كائن ، سيكون ،،
لن يغيره ،، حركة منّي ،أو سكون ..!!
ألا تنتابكم _ أحياناً _
رغبة
في تسجيل الخروج ..؟!
من بعض المشاعر المزعجة ..!؟,’,’,’
وبإختصار ..!
الزمن ،،
ليس كفيلاً دوماً بعلاج أحزاننا ...!!
دون سابق تخطيط ،
أن أقوم بتسجيل
خروج من آلامي ،
ولن تكون لي إليها عودة ...!!
حالة من الحزن ابتلعتني لفترة ،
كما يبتلع الظلام ليلاً خطّ الأفق ..!
تحوّل كلّ شيء في لحظة ما ، إلى سواد ،
ألف علامة استفهام
حلّقت فوق رأسي ،
تنعق بفكري ،
و يتسرّب ضجيجها المحموم إلى أعماقي
مبدداً ماكان فيها من هدوء ..!!
أفكار قلقة
امتدت أمامي كطابور نمل
غير منتظم شكلاً ،
لكنه رغم ذلك يتجه إلى هدف واحد
هو .. قلبي ،
ليفجع سكينته ،
و يصيب اطمئنانه في مقتل ،
و دون رحمة ..!!
حيرة لم أجد لها متنفساً غير الصمت ،
فكنتُ بينهما ،
( صمتي ، و حيرتي )
كمستجير من الرمضاء
بالنار ..!!
من كلّ ذلك ،
قررتُ اليوم تسجيلَ الخروج ..!!
ولن تكون لي إليه عودة ..!
سألملم بقايا الأمل في داخلي ،
و ملامح الفرح في ناظري ،
و آثار النور الباقية في أفق مغربي ،
و أفرّ بهم مبتعد ٌ ،، عن كلّ هذا السواد ..!!
لن أسمح بعد اليوم لغير دموع الفرح أن تبلل و جنتي ،
و لغير رؤى الأمل أن تداعب خاطري ،،
سأعيشُ يومي فقط ،
و لن أتدخل فيما يدبّره القدر ،
فما هو كائن ، سيكون ،،
لن يغيره ،، حركة منّي ،أو سكون ..!!
ألا تنتابكم _ أحياناً _
رغبة
في تسجيل الخروج ..؟!
من بعض المشاعر المزعجة ..!؟,’,’,’
وبإختصار ..!
الزمن ،،
ليس كفيلاً دوماً بعلاج أحزاننا ...!!