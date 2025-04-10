montha
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تُعد شركة EVIC من أبرز الشركات الرائدة في مجال الإنشاءات والتشطيبات في مصر، حيث تقدم خدمات متكاملة تلبي احتياجات العملاء من التصميم حتى التنفيذ. باعتبارها شركة إنشاءات في مصر ذات خبرة طويلة، تميزت EVIC بالدقة في التنفيذ، والالتزام بالجودة والمواعيد، مما جعلها الخيار الأول للعديد من العملاء الباحثين عن الاحترافية.
تُصنف EVIC أيضاً كواحدة من أفضل شركات تصميم داخلي في مصر، حيث تجمع بين الإبداع والعملية في تصميم المساحات لتناسب الذوق العصري واحتياجات العميل. كما تمتلك الشركة فريقًا من المهندسين المحترفين يعملون بكفاءة في مكاتب تشطيبات متخصصة لإنهاء المشاريع بأعلى جودة.
كونها شركة مقاولات في مصر مع سجل حافل بالمشاريع الناجحة، استطاعت EVIC أن تبني سمعة قوية في السوق من خلال تقديم حلول مبتكرة وعملية في جميع مجالات التشييد والتصميم، مما يجعلها شريكًا مثاليًا لأي مشروع بناء أو تطوير داخلي
تُصنف EVIC أيضاً كواحدة من أفضل شركات تصميم داخلي في مصر، حيث تجمع بين الإبداع والعملية في تصميم المساحات لتناسب الذوق العصري واحتياجات العميل. كما تمتلك الشركة فريقًا من المهندسين المحترفين يعملون بكفاءة في مكاتب تشطيبات متخصصة لإنهاء المشاريع بأعلى جودة.
كونها شركة مقاولات في مصر مع سجل حافل بالمشاريع الناجحة، استطاعت EVIC أن تبني سمعة قوية في السوق من خلال تقديم حلول مبتكرة وعملية في جميع مجالات التشييد والتصميم، مما يجعلها شريكًا مثاليًا لأي مشروع بناء أو تطوير داخلي