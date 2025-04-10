أفضل شركات تصميم داخلي في مصر

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montha

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تُعد شركة EVIC من أبرز الشركات الرائدة في مجال الإنشاءات والتشطيبات في مصر، حيث تقدم خدمات متكاملة تلبي احتياجات العملاء من التصميم حتى التنفيذ. باعتبارها شركة إنشاءات في مصر ذات خبرة طويلة، تميزت EVIC بالدقة في التنفيذ، والالتزام بالجودة والمواعيد، مما جعلها الخيار الأول للعديد من العملاء الباحثين عن الاحترافية.

تُصنف EVIC أيضاً كواحدة من أفضل شركات تصميم داخلي في مصر، حيث تجمع بين الإبداع والعملية في تصميم المساحات لتناسب الذوق العصري واحتياجات العميل. كما تمتلك الشركة فريقًا من المهندسين المحترفين يعملون بكفاءة في مكاتب تشطيبات متخصصة لإنهاء المشاريع بأعلى جودة.

كونها شركة مقاولات في مصر مع سجل حافل بالمشاريع الناجحة، استطاعت EVIC أن تبني سمعة قوية في السوق من خلال تقديم حلول مبتكرة وعملية في جميع مجالات التشييد والتصميم، مما يجعلها شريكًا مثاليًا لأي مشروع بناء أو تطوير داخلي
 
يُعد الدكتور محمد توفيق زقزوق من أبرز الأسماء في مجال جراحة القلب المفتوح في مصر، ويُعتبره الكثيرون أفضل دكتور جراحة قلب مفتوح في مصر، وذلك لما يتمتع به من خبرة واسعة، ومهارة استثنائية في إجراء أصعب العمليات الجراحية الدقيقة في القلب والصدر.

يتميز الدكتور زقزوق بقدرته الفائقة على التعامل مع الحالات الحرجة والمعقدة، حيث أجرى بنجاح العديد من عمليات القلب المفتوح التي أنقذت حياة المئات من المرضى. كما يُعرف عنه التزامه بأعلى معايير الجودة الطبية، وحرصه على راحة المريض قبل وبعد الجراحة.

، ده وقت مناسب إنك تاخد خطوة تجاه صحتك أو صحة حد بتحبه. لو بتدور على احسن جراح قلب فى مصر تثق فيه، فـ الدكتور محمد توفيق زقزوق هو اختيارك الأفضل. هو بالفعل أفضل دكتور جراحة قلب في مصر بشهادة مرضاه وزملائه في المجال الطبي.
 

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