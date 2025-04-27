لا تسألوني

قلب لايرى سوى أوراق منثورة ..

وروح مجمدة في أوراق الخريف وأنظار تائهـه

في عالم الأحلام الضائعــه ..

قلوب أصبحت تباع كسجائر تشتعل لتنتهي بعد إحراقـهـا

لترمى بالأخير وتضــ ع في أسفل الأقداام .



الحب مسمى للروح والجسد المباع في حاضرنا ..

والحب مسمى لإرواح مرتبطـه

ومتعلقة بسلسلة لانهاية لها في ماضينا ..



لست فيلسوف ولست شاعراً ولست كاتب

إنما مجرد إنسان عاش عصرهـ يتحسر على ماضيه الجميل وماضيه المرير ..

إنسان تأمل الحياة ببرآءه وطفوله وصفحات بيضاء

وعاشها ظالما ومظلوماً ..

ظالماً لست بمخير ومظلوما لست مخير ومحب لست بمجبور ..

عشقت آنفاسهـا وروحها وترابها عشقت كل مايهمس بهــا .

أسميتها قلبي ومنذ رحلت لم يعد بي قلب ..



تغيرت مسيرة حياتي حاولت أن التقط

مابقي بأنفاسي حاولت أن أبحث

عن أي مخرج حاولت ولم أجد ..

ولم أجد سوى الســــرااب سراب ضااائــــ ع

في كوكب في مجموعه مجرات لاتحصى لهـــا .



زجاجه نصف ممتلئهـ ووردة حمرآء وحيدة لاسبيل

لأن تسقى إلإ بكسر الكأسه

ولاحاجه للزجاج بالماء

أعتقد ان كسر الكأسه الذي هو قلبي لتسقي الوردة كي تستمر حياااتها ..

وقد كسر قلبي وروحي في الحياة التي قد لايكون

لها معنى في قلوب بعضنا

والتي قد تكون مفاهيمها مختلفة في بعض

وجهـات النظر ’ ثراء ’ و’ فحش’

وإستغلال وأشياء لامعنى لها في الحياة .



وأقنعه خلف اشخاص بحسب

مسماتهم مستوحين من علاقة الازمان

قد تكون مستوحاة من رسمات الخدااع ..

أو قد تكون رسمات للفن الحقيقي لأألمع القلوب .

الحــــياة عبرة تقدم لكـ أجمل التعابير

مهـما ساءت بك الأقدار .