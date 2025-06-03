MESSI23000
:: عميد الأعضاء ::
بائع عملات معتمد
التفاعل 3.1K
الجوائز 3.7K
- تاريخ التسجيل
- 15 سبتمبر 2015
- المشاركات
- 15,047
- آخر نشاط
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم متوفر 500 دولار USDT
الدفع عن طريق ccp
1 دولار = 250 دج
العمولة يتحملها المشتري
Trc20 عمولة 1$
ملاحظة اقل مبلغ للبيع 40$
يرجى عند الحجز و الدفع رفع وصل الدفع في المحادثات مكتوب عليه اسم المنتدى و اسم عضوية المشتري و اسم عضويتي
ملاحظة هامة: عند الدفع يرجى رفع الوصل مرفوق بالايميل للحساب المتلقي في اسرع وقت ممكن و شكرا
الدفع عن طريق ccp
1 دولار = 250 دج
العمولة يتحملها المشتري
Trc20 عمولة 1$
ملاحظة اقل مبلغ للبيع 40$
يرجى عند الحجز و الدفع رفع وصل الدفع في المحادثات مكتوب عليه اسم المنتدى و اسم عضوية المشتري و اسم عضويتي
ملاحظة هامة: عند الدفع يرجى رفع الوصل مرفوق بالايميل للحساب المتلقي في اسرع وقت ممكن و شكرا