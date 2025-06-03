عرض بيع بيع 500$ Usdt مقابل ccp او baridimob

بيانات المعاملة المالية:

اسم البائع
MESSI23000
المبلغ المتاح
500.00 دولار
سعر البيع
250.00 د.ج , ثابت
البنك الإلكتروني
Tether USDT - تيثر
MESSI23000

MESSI23000

:: عميد الأعضاء ::
بائع عملات معتمد
السلام عليكم متوفر 500 دولار USDT
الدفع عن طريق ccp
1 دولار = 250 دج
العمولة يتحملها المشتري
Trc20 عمولة 1$


ملاحظة اقل مبلغ للبيع 40$


يرجى عند الحجز و الدفع رفع وصل الدفع في المحادثات مكتوب عليه اسم المنتدى و اسم عضوية المشتري و اسم عضويتي
ملاحظة هامة: عند الدفع يرجى رفع الوصل مرفوق بالايميل للحساب المتلقي في اسرع وقت ممكن و شكرا
 
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