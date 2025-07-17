14 حكمة رائعة

إلياس
:: أستاذ ::
أوفياء اللمة
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13 حكمة إذا ألتزمت بها تجد راحتك النفسية
اما رقم 14.... فهي_الاهم،
1- قمة الثقة أن تصمت عندما يستهز بك الآخرون لأنك تعرف من أنت ومن هم!
2- الصامتون إما يحملون هما كبيرا ,أو حلما كبيرا!
3- أنت لم تخلق هذا العالم لتفرض على الآخرين شروطك قوم نفسك أولا ,لتكون قدوة للآخرين قبل ان تطلب منهم أن يكونوا على مثالك!
4- النقاش مع الجهلاء كالرسم على الماء,مهما أبدعت فلن يحدث شيء !
5- للحذاء لسان لكنه لا يتكلم, للطاولة أرجل لكنها لا تسير ,للقلم ريشة لكنه لا يطير, للساعة عقارب لكنها لا تلسع ,وكذلك للكثيرين عقول لكنهم لا يفكرون !
6- يتحدثون عنك بالسوء ,وبعدها يجلسون معك, ويبتسمون في وجهك ,هؤلاء هم أوسخ البشر !
7- إن الأوقات الصعبة هي أفضل كاشف عن جوهر البشر !
8- للعقول الصغيرة هموم صغيرة , أما العقول الكبيرة فليس عندها وقت للهموم !
9- لا تكن قريبا من شخص يجعلك سعيد ... ولكن كن قريب من شخص لا يرى السعادة إلا معك!
10--الناس كالأمواج إذا سايرتهم أغرقوك, وإذا عارضتهم أتعبوك !
11- لا أعرف ما هو سر النجاح ,لكن سر الفشل هو محاولة إرضاء الجميع !
12- أنا مصمم على بلوغ الهدف, فإما أن أنجح ,وإما أن أنجح ,وإما أن أنجح !
13- لولا نعمة النسيان, لأصبح الكثير منا مجانين !
14 - أحذف نفسك من قائمة البخلاء وصل على خاتم الأنبياء
اما رقم 14.... فهي_الاهم،
1- قمة الثقة أن تصمت عندما يستهز بك الآخرون لأنك تعرف من أنت ومن هم!
2- الصامتون إما يحملون هما كبيرا ,أو حلما كبيرا!
3- أنت لم تخلق هذا العالم لتفرض على الآخرين شروطك قوم نفسك أولا ,لتكون قدوة للآخرين قبل ان تطلب منهم أن يكونوا على مثالك!
4- النقاش مع الجهلاء كالرسم على الماء,مهما أبدعت فلن يحدث شيء !
5- للحذاء لسان لكنه لا يتكلم, للطاولة أرجل لكنها لا تسير ,للقلم ريشة لكنه لا يطير, للساعة عقارب لكنها لا تلسع ,وكذلك للكثيرين عقول لكنهم لا يفكرون !
6- يتحدثون عنك بالسوء ,وبعدها يجلسون معك, ويبتسمون في وجهك ,هؤلاء هم أوسخ البشر !
7- إن الأوقات الصعبة هي أفضل كاشف عن جوهر البشر !
8- للعقول الصغيرة هموم صغيرة , أما العقول الكبيرة فليس عندها وقت للهموم !
9- لا تكن قريبا من شخص يجعلك سعيد ... ولكن كن قريب من شخص لا يرى السعادة إلا معك!
10--الناس كالأمواج إذا سايرتهم أغرقوك, وإذا عارضتهم أتعبوك !
11- لا أعرف ما هو سر النجاح ,لكن سر الفشل هو محاولة إرضاء الجميع !
12- أنا مصمم على بلوغ الهدف, فإما أن أنجح ,وإما أن أنجح ,وإما أن أنجح !
13- لولا نعمة النسيان, لأصبح الكثير منا مجانين !
14 - أحذف نفسك من قائمة البخلاء وصل على خاتم الأنبياء