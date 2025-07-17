14 حكمة رائعة

إلياس

إلياس

:: أستاذ ::
أوفياء اللمة
🌺13 حكمة إذا ألتزمت بها تجد راحتك النفسية

🕋 اما رقم 14.... فهي_الاهم،

🌻1- قمة الثقة أن تصمت عندما يستهز بك الآخرون لأنك تعرف من أنت ومن هم!
🌻2- الصامتون إما يحملون هما كبيرا ,أو حلما كبيرا!
🌻3- أنت لم تخلق هذا العالم لتفرض على الآخرين شروطك قوم نفسك أولا ,لتكون قدوة للآخرين قبل ان تطلب منهم أن يكونوا على مثالك!
🌻4- النقاش مع الجهلاء كالرسم على الماء,مهما أبدعت فلن يحدث شيء !
🌻5- للحذاء لسان لكنه لا يتكلم, للطاولة أرجل لكنها لا تسير ,للقلم ريشة لكنه لا يطير, للساعة عقارب لكنها لا تلسع ,وكذلك للكثيرين عقول لكنهم لا يفكرون !
🌻6- يتحدثون عنك بالسوء ,وبعدها يجلسون معك, ويبتسمون في وجهك ,هؤلاء هم أوسخ البشر !
🌻7- إن الأوقات الصعبة هي أفضل كاشف عن جوهر البشر !
🌻8- للعقول الصغيرة هموم صغيرة , أما العقول الكبيرة فليس عندها وقت للهموم !
🌻9- لا تكن قريبا من شخص يجعلك سعيد ... ولكن كن قريب من شخص لا يرى السعادة إلا معك!
🌻10--الناس كالأمواج إذا سايرتهم أغرقوك, وإذا عارضتهم أتعبوك !
🌻11- لا أعرف ما هو سر النجاح ,لكن سر الفشل هو محاولة إرضاء الجميع !
🌻12- أنا مصمم على بلوغ الهدف, فإما أن أنجح ,وإما أن أنجح ,وإما أن أنجح !
🌻13- لولا نعمة النسيان, لأصبح الكثير منا مجانين !

🌻14 - أحذف نفسك من قائمة البخلاء وصل على خاتم الأنبياء 🕋
 

المواضيع المشابهة

نعمات
حكمة رائعة
المشاركات
4
المشاهدات
328
نعمات
نعمات
أبو العبــــاس
حكمة رائعة
المشاركات
2
المشاهدات
297
زاد الرحيل
زاد الرحيل
ناصر dz
حكمة رائعة
المشاركات
10
المشاهدات
533
ناصر dz
ناصر dz
نعمات
حكمة رائعة
المشاركات
7
المشاهدات
505
نعمات
نعمات
L
حكمة رائعة
المشاركات
2
المشاهدات
372
سفيان اسلام
سفيان اسلام
العودة
Top Bottom

🔒 نحن نعتمد على الإعلانات من أجل إستمرارية منتدى اللمة الجزائرية لسنين قادمة. هل يمكنك تعطيل مانع الإعلانات أو إضافتنا إلى قائمة المواقع المسموحة بعرض الإعلانات؟ شكرًا 🙏