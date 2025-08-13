عيون يبغضها الله عزوجل

إلياس
في حديث النبي صلى الله عليه وسلم
[ لا تتبع النظر النظر فإن الأولى لك وليست لك الأخيرة ]
الراوي: علي بن أبي طالب المحدث: أحمد شاكر - المصدر: مسند أحمد - الصفحة
أو الرقم: 2/351خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح
المتكبر شخص يرى انه فوق الناس جميعا عندما يمشي المتكبر ينظر إلى الأعلى فلا هم له إلا من هم أعلى منه ولا يعير اهتماماً لمن معه أو دونه إن المتكبر مثل رجل فوق جبل يرى الناس صغارا ويرونه صغيرا
يقول علي - رضي الله عنه - لمن يتكبر :
علام الكبر وأولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وتحمل في بطنك العذرة.
[ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ]
﴿الحجرات: 12﴾
والتجسس : هو تتبع عورات الناس وهم في خلواتهم، إما بالنظر إليهم وهم لا يشعرون
وإما باستراق السمع وهم لا يعلمون .
{ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ
مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا }
الأحزاب: 58
عن أبي برزة الأسلمي - رضي الله عنه -: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه،لا تغتابواالمسلمين، ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتَبّع الله عورته،ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته .
والله سبحانه جعل الحياء في خلق الانبياء والرسل وصفة الملائكة والمصطفى صلى الله عليه وسلم
[ ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة ؟
- يعني عثمان - ]
الراوي: عائشة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو
الرقم: 2620خلاصة حكم المحدث: صحيح
*****
وقال صلى الله عليه وسلم :
[ إذا لم تستحي فافعل ما شئت ]
الراوي: أبو مسعود عقبة بن عمرو المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 3483خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
فجمود العين من القسوة والإصرارعلى معصية
الله عز وجل قال الله تعالى:
{ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ
تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا }
الكهف: 28
يقول الله تعالى :
{ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ * وَمَا هُوَ إِلَّا
ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ }
القلم: 51,52
ليزلقونك : بمعنى يحسدونك لبغضهم إياك
الإصابة بالعين إما أن تكون من عين إنسية أو
عين من الجن ،فالجن يصيبون بالعين كإصابة الإنس أو أشد .
*****
عن أبو سعيد الخدري قال :
[ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عين الجان ، وعين الإنس ، فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما ، وترك ما سوى ذلك ]
الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: الألباني - المصدر: صحيح النسائي - الصفحة
أو الرقم: 5509خلاصة حكم المحدث: صحيح
*****
وعن أم سلمى قالت :
[ أن النبي صل الله عليه وسلم رأى فى بيتها جارية فى وجهها سفعة فقال استرقوا لها فإن بها النظرة ]
الراوي: أم سلمة هند بنت أبي أمية المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 7181خلاصة حكم المحدث: [صحيح]