السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
أناقة فوق الرفوف .... و حيرة أمام المرآة
كل دار فيها خزانة تاع بنت و لا مرأة نلقاوها معمرة على الآخر
فساتين و سراويل و تيشورتات و جبات و حجابات و خمارات و عبايات و بيجامات و صبابط و بلايغ و حقائب اليد .....
و حتى بيناتهم نلقاو حوايج ما زال فيهم التيكي
بصح كي تجي تخرج و لا تحضر لمناسبة توقف قدام الخزانة و تقول المقولة الشهيرة " ما عنديش واش نلبس ! "
المشكل ماشي فالحوايج المشكل راهو فالمورال كي تكون رايقة ( كيما نقولو حنا في نهارها ) تشوف كلشي يليق بيها و كي تكون مكتئبة و زعفانة حتى أجمل فستان يولي ما يعجبهاش
و ثاني حاجة الثقة بالنفس مرات تحسي روحك تغيرتي و لا اللبسة ما عادش تليق بيك كيما قبل و تولي تقولي "هذي ما ولاتش تصلح هذي ما خلاص وقتها "
وما ننساوش الضغط تاع المجتمع كل مناسبة لازم تكوني لابسة جديد ( طبعا عند البعض ) و كل مرة تخرجي لازم تبدلي حتى لو عندك خزانة ما تتغلقش من كثرة الحوايج تولي تحسي بلي لازم تشري رغم أن عندك كلشي
اللبسة ماشي غير قماش هي تعبير على روحك و على حالتك و على كيفاه تحبي الناس تشوفك بصح الحل ماشي فالكثرة الحل فالبساطة و فالثقة و في أنك تلبسي واش يريحك ويعبر عليك ماشي واش يفرضوه الناس ونظرتهم ليك ( الناس هادرين هادرين البسي و لا اقعدي )
خلي خزانتك تكون مرآة لقلبك ماشي ساحة حرب بين " ما عنديش " و " لازم نشري "
لأن الأناقة ماشي فعدد الحوايج الأناقة فكيفاه تلبسيهم بثقة و راحة
أنستي و سيدتي :
كي تقولي " ما عنديش واش نلبس " واش تقصدي بالضبط ؟ نقص في الحوايج و لا في المزاج ؟
واش رأيك في فكرة كل مناسبة لازم لبسة جديدة ؟ ضرورية و لا ضغط إجتماعي ؟
هل سبق و ندمتي على شراء حاجة ما لبستيهاش ؟ واش كانت ؟
شاركوني آرائكن أنا في إنتظار تعليقاتكن و ردودكن
في أمان الله
