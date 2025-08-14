أناقة فوق الرفوف .... و حيرة أمام المرآة

هل عندكم نفس المشكل ؟

  • نعم

  • لا

  • على حساب المورال كيفاش يكون

  • على حساب المناسبة أو الخرجة

النتائج قابلة للعرض بعد التصويت فقط.
ام أمينة

ام أمينة

👑 TOP5 ✍️
طاقم الرقابة
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته


أناقة فوق الرفوف .... و حيرة أمام المرآة



1755191659132.webp



كل دار فيها خزانة تاع بنت و لا مرأة نلقاوها معمرة على الآخر

فساتين و سراويل و تيشورتات و جبات و حجابات و خمارات و عبايات و بيجامات و صبابط و بلايغ و حقائب اليد .....
و حتى بيناتهم نلقاو حوايج ما زال فيهم التيكي

بصح كي تجي تخرج و لا تحضر لمناسبة توقف قدام الخزانة و تقول المقولة الشهيرة " ما عنديش واش نلبس ! "

المشكل ماشي فالحوايج المشكل راهو فالمورال كي تكون رايقة ( كيما نقولو حنا في نهارها ) تشوف كلشي يليق بيها و كي تكون مكتئبة و زعفانة حتى أجمل فستان يولي ما يعجبهاش

و ثاني حاجة الثقة بالنفس مرات تحسي روحك تغيرتي و لا اللبسة ما عادش تليق بيك كيما قبل و تولي تقولي "هذي ما ولاتش تصلح هذي ما خلاص وقتها "

وما ننساوش الضغط تاع المجتمع كل مناسبة لازم تكوني لابسة جديد ( طبعا عند البعض ) و كل مرة تخرجي لازم تبدلي حتى لو عندك خزانة ما تتغلقش من كثرة الحوايج تولي تحسي بلي لازم تشري رغم أن عندك كلشي

اللبسة ماشي غير قماش هي تعبير على روحك و على حالتك و على كيفاه تحبي الناس تشوفك بصح الحل ماشي فالكثرة الحل فالبساطة و فالثقة و في أنك تلبسي واش يريحك ويعبر عليك ماشي واش يفرضوه الناس ونظرتهم ليك ( الناس هادرين هادرين البسي و لا اقعدي )

خلي خزانتك تكون مرآة لقلبك ماشي ساحة حرب بين " ما عنديش " و " لازم نشري "

لأن الأناقة ماشي فعدد الحوايج الأناقة فكيفاه تلبسيهم بثقة و راحة

أنستي و سيدتي :

كي تقولي " ما عنديش واش نلبس " واش تقصدي بالضبط ؟ نقص في الحوايج و لا في المزاج ؟

واش رأيك في فكرة كل مناسبة لازم لبسة جديدة ؟ ضرورية و لا ضغط إجتماعي ؟
هل سبق و ندمتي على شراء حاجة ما لبستيهاش ؟ واش كانت ؟
شاركوني آرائكن أنا في إنتظار تعليقاتكن و ردودكن
في أمان الله
.....
 
توقيع ام أمينة

المواضيع المشابهة

و
شخصية المرأة من خلال وقوفها أمام المرآة ...
2
المشاركات
32
المشاهدات
2K
وليد الحضنة
و
العودة
Top Bottom