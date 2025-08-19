إرتواء ..

نيـروز

نيـروز

منذ أول مُثولٍ بائنٍ أمام الغياب ..
أُفتنُ حد شرودي بمراوغةٍ سارحةٍ..
سهمُها فريدٌ يُفرِجُ مارقًا عن الثقوب
ناي يبدأ من القلب ..
لا أزفر به الهواء مرةً واحدة
أُلقّنهُ للورق كآخر طوايا الزمن
ولا أعزفه بـ نوتةٍ ..
أنا فقط أطرق ضلعي فيطير اللحن !


فـ سِر بالعطر ..
ثبّت مظلّتك فوق جموحك
لا تفلتُ آهةً منك ، ولا نجمة
شَمّر عن صخبكَ ،
راقصني ..
اكتُبني
حتى لا تُختمُ القصيدة حافية الوجهات ..
يحجرُ عليها الغروب ..
وأنت لستَ مدعو !


أعجبني الانسياب في المعاني، كلمات راقية جدا
دام ابداعك أختي و في شوق لما يحمله قلمك🌹
 
.



أفتن بكِ ..
حد أن أتيه
في كل مفردة تفلتينها من أصابعكِ
ويصير الشرود طقسا يوميا
أنا ناي يبتدئ بكِ
وكل لحن لا ينطلق إلا من بوحكِ
أطرق ضلوعي فلا يخرج صوت
إلا وفيه رجع اسمكِ
وكلما حاولت أن أزفر اسمكِ
عاد إلي أكثر اتساعا
راقصيني ..
كي أستعيد نفسي في دورانكِ
واكتبيني ..
كي أصبح جسدا آخر في حبركِ
هكذا فقط لا تنتهي القصيدة
ولا أغادر أنا مدخل ارتوائكِ ..!

.

كأنكِ يا @نيـروز
تعلمينا أن الحرف لا يُكتب
بل يتفتق من الجوانح
كل كلمة منكِ كوكب
وكل جملة مدار
وأنا العابر في مداراتكِ
أحصي الأصداء ولا أصل إلى آخرها
ما أعجب هذا الارتواء الذي يبدأ عطشا
نيروز ..
" ارتواء " لن تكون مكانا للحرف فقط
بل وطنا صغيرا للدهشة
فمرحبا بكِ وبارتوائك الذي يغسل منا صمت الجفاف ..!



.
 
هذا المكان ساحر و مليئ بالأحاسيس
واصلي قلمك يستحق أن يُسمع ....
 
