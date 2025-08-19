منذ أول مُثولٍ بائنٍ أمام الغياب ..

أُفتنُ حد شرودي بمراوغةٍ سارحةٍ..

سهمُها فريدٌ يُفرِجُ مارقًا عن الثقوب

ناي يبدأ من القلب ..

لا أزفر به الهواء مرةً واحدة

أُلقّنهُ للورق كآخر طوايا الزمن

ولا أعزفه بـ نوتةٍ ..

أنا فقط أطرق ضلعي فيطير اللحن !

فـ سِر بالعطر ..

ثبّت مظلّتك فوق جموحك

لا تفلتُ آهةً منك ، ولا نجمة

شَمّر عن صخبكَ ،

راقصني ..

اكتُبني

حتى لا تُختمُ القصيدة حافية الوجهات ..

يحجرُ عليها الغروب ..

وأنت لستَ مدعو !

.