سَرير أبْيض..

نجـود
:: عضو مُشارك ::
Reaction 2K
الجوائز 83
- تاريخ التسجيل
- 16 سبتمبر 2012
- المشاركات
- 386
- آخر نشاط
- الأوسمة
- 4
عندما أخذت تشرحين لي طريقتهم في وخز ظهرك ويديك ، وأنت تُضمّنين لغتك الطفولية كلمات طبية، توقف المشهد بداخلي مدهوشا، وقلت ياربي هذا الجسد صغير .. هذه اللغة كبيرة ، هذا الامتحان صعب.. صعب وقاس... ولا يعجزك شيء يا الله..
عندما قلتِ بانسيابية وعفوية: الممرضة قصت شعري، اصلا كل من هنا يتساقط شعرهم، سقطت روحي من روحي
وقلتِ لي: نورماال...
عندما بدأ اللا عادي يشق طريق العادي وتزاحم الألم، لم تتخذ الحياة ريتما ملحنا، لم تصبح رحلة المشفى مشاهد انتقالية بموسيقى حزينة لشخص يقف ثم يجلس، ثم يبكي، ثم يقعد على اريكة ثم يعبر بنظره النافذة ..
كلا لم تشبه المسلسل!
لم يكن هناك موسيقى!
كان هناك صراع
وصراخ
وتخبط
والتواء
ووجع
و"تمرميد"..
واكتئاب وصمت !
-صفاء ، كيراكي؟
- غايا.( كلمة واحدة ونقطة )
عندما قلتِ بانسيابية وعفوية: الممرضة قصت شعري، اصلا كل من هنا يتساقط شعرهم، سقطت روحي من روحي
وقلتِ لي: نورماال...
عندما بدأ اللا عادي يشق طريق العادي وتزاحم الألم، لم تتخذ الحياة ريتما ملحنا، لم تصبح رحلة المشفى مشاهد انتقالية بموسيقى حزينة لشخص يقف ثم يجلس، ثم يبكي، ثم يقعد على اريكة ثم يعبر بنظره النافذة ..
كلا لم تشبه المسلسل!
لم يكن هناك موسيقى!
كان هناك صراع
وصراخ
وتخبط
والتواء
ووجع
و"تمرميد"..
واكتئاب وصمت !
-صفاء ، كيراكي؟
- غايا.( كلمة واحدة ونقطة )
آخر تعديل: