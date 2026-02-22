السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته





ماذا حدث ل منتدياتنا التي كانت يومًا بيتًا ثانيًا لنا؟

تلك الصفحات التي كنا ندخلها بشغف، ننتظر ردود الأصدقاء ، ونفرح بموضوع جديد كما لو أنه رسالة شخصية وصلت إلينا. أين ذهبت تلك اللمة الجميلة بين الأعضاء، والأسماء المستعارة التي صارت مع الوقت أقرب إلينا من كثير من الأسماء الحقيقية؟





أين النقاشات الطويــــــــــــلة التي كانت تمتد لأيام، والمواضيع التي كنا نقرأها بتمعّن، ونرد عليها بعناية وكأننا نكتب رسالة لا تعليقًا عابرًا؟

لماذا خفت ذلك الدفء، وتلاشت تلك الروح التي جمعتنا رغم بعد المسافات واختلاف البلدان؟





أهو تغير الزمن؟ أم تغيرنا نحن؟

أم أن سرعة هذا العصر سلبت منا متعة الانتظار، ولذة الحوار، وجمال الانتماء إلى مجتمع صغير يعرف بعضه بعضًا؟





حقًا… ماذا حدث لمنتدياتنا، ولماذا لم نعد نجد فيها ذلك السحر الذي كان يجمع القلوب قبل الكلمات؟

أنا هنا منذ 2009 و شخصيا مات ذالك الشغف فماذا عنكم؟



و السلام ختام ​