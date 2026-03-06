موقع تعليمي جزائري يحتوي على فروض واختبارات مع التصحيح

📚 **موقع Hassan-Education – منصة تعليمية لدعم التلاميذ في الجزائر**

في إطار دعم التلاميذ ومساعدتهم على التحضير الجيد للدروس والاختبارات، تم إنشاء موقع **Hassan-Education** الذي يوفر مجموعة كبيرة من الموارد التعليمية المفيدة لتلاميذ التعليم المتوسط والثانوي.

🔹 يضم الموقع بنكًا متنوعًا من **الفروض والاختبارات مع التصحيح** في مختلف المواد.
🔹 تنظيم المحتوى حسب **المستوى الدراسي** لتسهيل الوصول إلى الدروس والاختبارات.
🔹 نماذج للفصول الثلاثة تساعد التلميذ على **المراجعة والاستعداد الجيد للامتحانات**.
🔹 موارد تعليمية مناسبة للتحضير لشهادة **التعليم المتوسط (BEM)**.

🎯 هدف الموقع هو مساعدة التلاميذ على:

* تحسين مستواهم الدراسي
* التدريب على نماذج الاختبارات
* الوصول السريع إلى الموارد التعليمية المفيدة

🌐 يمكنكم زيارة الموقع من هنا:
hassan-education.com

موقع حسن التعليمي - دروس وتمارين لجميع الأطوار

موقع حسن التعليمي يقدم دروس، فروض، اختبارات، ملخصات، حلول وتمارين لجميع السنوات من الابتدائي إلى البكالوريا وفق المنهاج الجزائري.
hassan-education.com hassan-education.com

📖 نتمنى أن يكون الموقع عونًا لكل تلميذ يسعى للنجاح والتفوق.
 
