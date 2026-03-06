موقع تعليمي جزائري يحتوي على فروض واختبارات مع التصحيح

hassan eduction
**موقع Hassan-Education – منصة تعليمية لدعم التلاميذ في الجزائر**
في إطار دعم التلاميذ ومساعدتهم على التحضير الجيد للدروس والاختبارات، تم إنشاء موقع **Hassan-Education** الذي يوفر مجموعة كبيرة من الموارد التعليمية المفيدة لتلاميذ التعليم المتوسط والثانوي.
يضم الموقع بنكًا متنوعًا من **الفروض والاختبارات مع التصحيح** في مختلف المواد.
تنظيم المحتوى حسب **المستوى الدراسي** لتسهيل الوصول إلى الدروس والاختبارات.
نماذج للفصول الثلاثة تساعد التلميذ على **المراجعة والاستعداد الجيد للامتحانات**.
موارد تعليمية مناسبة للتحضير لشهادة **التعليم المتوسط (BEM)**.
هدف الموقع هو مساعدة التلاميذ على:
* تحسين مستواهم الدراسي
* التدريب على نماذج الاختبارات
* الوصول السريع إلى الموارد التعليمية المفيدة
يمكنكم زيارة الموقع من هنا:
نتمنى أن يكون الموقع عونًا لكل تلميذ يسعى للنجاح والتفوق.
