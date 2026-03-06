موقع تعليمي جزائري يحتوي على فروض واختبارات مع التصحيح

موقع حسن التعليمي - دروس وتمارين لجميع الأطوار موقع حسن التعليمي يقدم دروس، فروض، اختبارات، ملخصات، حلول وتمارين لجميع السنوات من الابتدائي إلى البكالوريا وفق المنهاج الجزائري.

**موقع Hassan-Education – منصة تعليمية لدعم التلاميذ في الجزائر**في إطار دعم التلاميذ ومساعدتهم على التحضير الجيد للدروس والاختبارات، تم إنشاء موقع **Hassan-Education** الذي يوفر مجموعة كبيرة من الموارد التعليمية المفيدة لتلاميذ التعليم المتوسط والثانوي.يضم الموقع بنكًا متنوعًا من **الفروض والاختبارات مع التصحيح** في مختلف المواد.تنظيم المحتوى حسب **المستوى الدراسي** لتسهيل الوصول إلى الدروس والاختبارات.نماذج للفصول الثلاثة تساعد التلميذ على **المراجعة والاستعداد الجيد للامتحانات**.موارد تعليمية مناسبة للتحضير لشهادة **التعليم المتوسط (BEM)**.هدف الموقع هو مساعدة التلاميذ على:* تحسين مستواهم الدراسي* التدريب على نماذج الاختبارات* الوصول السريع إلى الموارد التعليمية المفيدةيمكنكم زيارة الموقع من هنا:نتمنى أن يكون الموقع عونًا لكل تلميذ يسعى للنجاح والتفوق.